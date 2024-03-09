Рост налогов стал ударом под дых для очередного малого производителя. "Что теперь с животными делать, в Таллинн везти?!“(8)
„Это было исключительно вынужденное решение - постоянные убытки и растущие налоги не облегчают ситуацию. Радоваться нечему“, - сказал порталу Geenius председатель правления Tartu Agro Андрес Хярм.
AS Tartu Agro, которому также принадлежит мясокомбинат Рахинга, является производителем мяса, зерна и молока с 1994 года, то есть практически с момента восстановления Эстонской Республикой независимости. На протяжении десятилетий дела предприятия в Южной Эстонии шли хорошо, что могут подтвердить многие сотрудники и руководители. Но в последнее время настроение упало ниже нуля, так как экономическая ситуация не позволяет предприятию продолжать работу. „Мясокомбинат Рахинге - первый, который мы закрываем. Я не знаю, что мы будем делать с остальными“, - со вздохом говорит Хярм.
Государство не интересуется
"Сейчас ситуация такова, что многие небольшие компании закрывают производство. Мы не единственные. Я не хочу сейчас об этом говорить", - отмечает Хярм. Еще в декабре прошлого года дела с мясной продукцией Рахинге шли хорошо, но начало этого года стало настоящим ударом под дых. "Повышение налогов только усугубило ситуацию. Где-то ведь есть предел".
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