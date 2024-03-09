Рост налогов стал ударом под дых для очередного малого производителя. "Что теперь с животными делать, в Таллинн везти?!“

AS Tartu Agro, которому также принадлежит мясокомбинат Рахинга, является производителем мяса, зерна и молока с 1994 года, то есть практически с момента восстановления Эстонской Республикой независимости. На протяжении десятилетий дела предприятия в Южной Эстонии шли хорошо, что могут подтвердить многие сотрудники и руководители. Но в последнее время настроение упало ниже нуля, так как экономическая ситуация не позволяет предприятию продолжать работу. „Мясокомбинат Рахинге - первый, который мы закрываем. Я не знаю, что мы будем делать с остальными“, - со вздохом говорит Хярм.