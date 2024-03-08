И у больших сетей бывают неудачи: Prisma закрыла в Эстонии первый магазин(16)
Магазин Prisma Linnamäe в Таллинне закрыт с конца января. Это первый случай, когда одна из крупнейших розничных сетей Эстонии была вынуждена ликвидировать свою торговую точку.
Linnamäe Prisma проработала чуть больше двух лет. „В розничной торговле время от времени возникают ситуации, когда, несмотря на хороших сотрудников и выгодные цены, расположение магазина просто не срабатывает“, — говорит о магазине, расположенном в конце столичного района Ласнамяэ региональный руководитель Prisma Peremarket Eesti Теэму Килпия.
По его словам, были приложены все усилия, чтобы магазин, открывшийся в 2021 году, заработал - были опробованы различные решения как в оформлении ассортимента, так и в использовании площадей. Весной прошлого года в Линнамяэ впервые была опробована концепция супермаркета-аутлета. Помимо обычного ассортимента, в магазин поступали уцененные товары из других магазинов Prisma. „Несмотря на это, к сожалению, посещаемость магазина не оправдала ожидаемых результатов, поэтому мы приняли решение закрыть магазин“, - заявил Килпия.
По словам Килпия, одной из проблем Linnamäe Prisma была окружающая инфраструктура. В год открытия магазина город Таллинн планировал развитие в этом районе проекта Rahu Tee. К сожалению, проект был отложен.
Килпия подтверждает, что закрытие магазина в Линнамяэ — единичный случай. По его словам, у других магазинов Prisma дела идут очень хорошо. Показатели продаж магазинов в Маарду и Рапла, открытых в 2022 году, имеют тенденцию к росту. Для открытия новых магазинов подыскиваются новые места. На Сааремаа утвержден детальный план будущего магазина, этим летом в этом районе начнется строительство дорог. „План расширения на Сааремаа в силе и уже разрабатывается“, — говорит Килпия. Кроме того, планируется открытие гипермаркета и в Вильянди. Всего у Prisma на данный момент 13 магазинов.