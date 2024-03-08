И у больших сетей бывают неудачи: Prisma закрыла в Эстонии первый магазин

Linnamäe Prisma проработала чуть больше двух лет. „В розничной торговле время от времени возникают ситуации, когда, несмотря на хороших сотрудников и выгодные цены, расположение магазина просто не срабатывает“, — говорит о магазине, расположенном в конце столичного района Ласнамяэ региональный руководитель Prisma Peremarket Eesti Теэму Килпия.

По его словам, были приложены все усилия, чтобы магазин, открывшийся в 2021 году, заработал - были опробованы различные решения как в оформлении ассортимента, так и в использовании площадей. Весной прошлого года в Линнамяэ впервые была опробована концепция супермаркета-аутлета. Помимо обычного ассортимента, в магазин поступали уцененные товары из других магазинов Prisma. „Несмотря на это, к сожалению, посещаемость магазина не оправдала ожидаемых результатов, поэтому мы приняли решение закрыть магазин“, - заявил Килпия.

По словам Килпия, одной из проблем Linnamäe Prisma была окружающая инфраструктура. В год открытия магазина город Таллинн планировал развитие в этом районе проекта Rahu Tee. К сожалению, проект был отложен.

Килпия подтверждает, что закрытие магазина в Линнамяэ — единичный случай. По его словам, у других магазинов Prisma дела идут очень хорошо. Показатели продаж магазинов в Маарду и Рапла, открытых в 2022 году, имеют тенденцию к росту. Для открытия новых магазинов подыскиваются новые места. На Сааремаа утвержден детальный план будущего магазина, этим летом в этом районе начнется строительство дорог. „План расширения на Сааремаа в силе и уже разрабатывается“, — говорит Килпия. Кроме того, планируется открытие гипермаркета и в Вильянди. Всего у Prisma на данный момент 13 магазинов.