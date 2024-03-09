09.03.2024, 14:10
Огромный спрос: в Эстонии заканчивается популярнейшее лекарство от диабета и ожирения(16)
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Компания Novo Nordisk, самая яркая звезда Европы в сфере фармацевтики последнего времени, разрабатывает новый препарат для борьбы с ожирением, однако в эстонских аптеках их нынешний мегахит Ozempic практически закончился. Департамент лекарственных средств Эстонии рекомендует использовать альтернативные варианты.
Новый препарат от производителя Ozempic оказался весьма успешным в ходе первых испытаний. Добровольные участники испытаний потеряли 13 % своего веса. Состояние компании-производителя уже превышает 600 миллиардов долларов. В то же время производитель не может удовлетворить спрос на уже существующие в продаже препараты. Проблема носит глобальный характер и вынуждает производителя тратить миллиарды долларов.