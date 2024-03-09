Огромный спрос: в Эстонии заканчивается популярнейшее лекарство от диабета и ожирения

Новый препарат от производителя Ozempic оказался весьма успешным в ходе первых испытаний. Добровольные участники испытаний потеряли 13 % своего веса. Состояние компании-производителя уже превышает 600 миллиардов долларов. В то же время производитель не может удовлетворить спрос на уже существующие в продаже препараты. Проблема носит глобальный характер и вынуждает производителя тратить миллиарды долларов.

„Действительно, с начала прошлого года существуют проблемы с поставками Ozempic, и это создает различные трудности как для пациентов, так и для аптек. В ситуации, когда в аптеку обращается покупатель, которому врач выписал Ozempic, но препарата на месте нет, фармацевт может проверить, есть ли препарат в какой-то другой аптеке. Но понятно, что это не очень удобное решение для клиента. К сожалению, фармацевт не может самостоятельно изменить или заменить рецепт, и только врач может предложить альтернативу в соответствии с диагнозом пациента“, - говорит руководитель по маркетингу и коммуникациям Südameapteek Энел Колк.