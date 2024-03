Бастуют все! Кто, где и почему в Европе отказывается выходить на работу?

Профсоюз финских железнодорожников предупредил, что движение поездов на территории страны почти полностью остановится в результате забастовки с 12 по 13 февраля 2024 года, когда члены RAU поэтапно не выйдут на работу; машинисты поездов в компаниях VR-Group Ltd, North Rail Ltd и Fenniarail Ltd не работали 12 февраля; в компании Fintraffic Raide Oy диспетчеры бастовали с 18.59 12 февраля до 18.59 13 февраля.