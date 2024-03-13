Бастуют все! Кто, где и почему в Европе отказывается выходить на работу?

1 февраля в Финляндии началась масштабная забастовка. Волну протеста поддержали десятки профсоюзов, связанных с образовательной деятельностью, профсоюзы воспитателей и учителей Tehy, Super, JHL, Talentia и другие. Забастовка коснулась всех образовательных учреждений в Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен. Участвуют в забастовке Индустриальный профсоюз и Профсоюз работников бумажной промышленности, Союз электриков, Профсоюз работников сферы услуг (PAM), Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL.

Профсоюзы Финляндии выступают против трудовых реформ правительства. В опубликованной в июне программе до 2027 года обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.

По данным профсоюзов, в забастовке участвовало 47% учителей средних и старших классов и 40% учителей начальных классов. В Министерстве образования Франции заявили, что бастуют около 20% учителей.

1 февраля в Париже прошла массовая манифестация преподавателей, которые требовали отставки министра образования и по совместительству министра спорта Амели Удеа-Кастеры, а также оказания государством мер по поддержке государственных школ, в частности повышения зарплат.

„МК-Эстония“ решила выяснить, в каких странах еще недавно бастовали, бастуют до сих пор или планируют объявить забастовку и чего отстаивающие свои права работники требуют?

Теперь обязанность соблюдать трудовой мир будет действовать до конца года. Если стороны не будут соблюдать принятые обязательства, трудовой мир может быть расторгнут.

В соответствии с соглашением, предложенным правительством Эстонии, минимальная ставка зарплат учителей вырастет на 4,1 процента – с 1803 до 1820 евро, тем самым средняя зарплата вырастет на 6,6 процента до 2184 евро. Соотношение зарплаты учителей со средней зарплатой Эстонии составит 112 процентов.

Напомним, в Эстонии 22 января педагоги начали бессрочную забастовку, которая в итоге продлилась девять дней. Учителя требовали повышения зарплаты и изменения графика на более справедливый – но прекратили забастовку, когда им пообещали добавить к минимальной зарплате 17 евро.

Профсоюз работников образования Чехии ČMOS PŠ объявил о проведении 27 ноября 2023 года предупредительной забастовки в учреждениях раннего детского, начального, среднего и среднего специального образования. Профсоюз требует увеличения бюджетных ассигнований на образование в 2024 году. Министр образования Микулаш Бек сказал, что с января 2024 году учителя, в среднем, получат прибавку в размере примерно 2500 CZK (102 евро). Средняя зарплата учителей должна составлять 130% средней зарплаты по стране, так говорит закон. На самом деле учителя получат лишь 113% от средней зарплаты по стране, учитывая рост инфляции, получение ими какой-либо прибавки вообще остается под вопросом, поскольку эти деньги не привязаны к тарифам.

В начале декабря 2023 г., после призыва профсоюзов, учителя государственных школ и воспитатели государственных детских садов объявили предупредительную забастовку и не вышли на работу. В предупредительной забастовке приняли участие и сотрудники университетов, а также социальные работники в отделах по делам молодежи, здравоохранения и социального обеспечения. Причиной забастовки является тарифный конфликт, профсоюзы требуют увеличения зарплат для учителей и воспитателей на 10,5%, но не менее 500 евро в месяц.

По данным Национального агентства образования Литвы, в забастовке в конце осени 2023 года приняли участие около 2000 педагогов. Забастовка, начавшаяся 29 сентября, была возобновлена 22 ноября, когда Литовский профсоюз работников образования и Министерство образования, науки и спорта (МОНС) не пришли к согласию по требованиям учителей. Профсоюз выдвигал требование повысить зарплаты учителей на 15% в январе и еще на 15% в сентябре. Сейм Литвы принял бюджет на 2024 год, в котором предусмотрены средства на двухэтапное повышение зарплат педагогов: на 10% с января и еще на 10% в сентябре.

В Финляндии в феврале пройдут и другие масштабные протесты. На улицы выйдут представители сферы обслуживания и социального обеспечения, водители, пилоты и рабочие. Из-за этого возможны перебои в работе транспорта, закрытие школ и магазинов.

Машинисты поездов Northern и LNER собираются объявить забастовку в следующем месяце после того, как профсоюз Aslef заявил, что железнодорожные операторы систематически не соблюдают соглашения. Члены Aslef объявят забастовку 1 марта. Запрет на сверхурочную работу в обеих компаниях также вступит в силу с 29 февраля по 2 марта.

30 января члены британского профсоюза Aslef объявили о скользящем графике однодневных забастовок. Машинисты поездов давно требуют поднять зарплату, которая, по их словам, не повышалась уже пять лет. В разные дни забастовки коснулись разных операторов, включая Avanti West Coast, CrossCountry, East Midlands Railway, West Midlands Trains, GTR, LNER, Southeastern, SWR и TransPennine Trains.

22 мая 2023 года была объявлена первая за 18 лет всеобщая забастовка в системе образования Румынии, в которой приняли участие 150 000 учителей и еще 60 000–70 000 преподавателей и обслуживающего персонала, с требованием повышения заработной платы в сфере образования на 25%. Почти 87% работников образования решили на референдуме начать коллективный трудовой протест и продолжали всеобщую забастовку в течение 5 недель. Основной причиной протестов стали низкие зарплаты учителей.

В сентябре 2023 года профсоюз работников образования Черногории (TUEM) провел забастовку, которую поддержали 80 процентов работников сектора. Премьер-министр и министр образования ясно дали понять, что готовы решать накопившиеся в образовании проблемы: восстановление достойного статуса работников образования в обществе, гарантированная защита работников от насилия и притеснений/домогательств на рабочем месте, конституционное право на забастовку, освобождение занятости в образовании от политических влияний, решение проблемы дефицита педагогических кадров, низкие зарплаты. После того, как повышение зарплат не состоялось, учителя провели предупредительную забастовку в канун Нового года.

Профсоюз требует повысить зарплату минимум на 500 евро, заявляя, что у компании хорошие прибыли. Руководство Lufthansa указывает, что у нее есть потребность в инвестициях в новые низкотопливные самолеты и цифровые технологии, и сделало предложение по увеличению оплаты труда в общей сложности на 13% в течение следующих трех лет. Профсоюзы не сдаются.

7 февраля началась предупредительная 27-часовая забастовка наземного персонала авиакомпании Lufthansa, к которой призвал Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi. В аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Дюссельдорфа отменены от 80% до 90% всех рейсов. Это затронуло планы порядка 100 тысяч пассажиров, были отменены более тысячи рейсов.

В рамках длительного спора с железнодорожным оператором Deutsche Bahn по поводу графика работы, оплаты и условий труда уже прошла серия стачек. Помимо сокращения рабочей недели до 35 часов машинисты настаивают на повышении зарплаты для всех работников на 550 евро. Если на очередных коллективных переговорах не будет достигнуто соглашение, железнодорожную сеть Германии в ближайшие месяцы могут охватить бессрочные забастовки. Общий ущерб для экономики от забастовки оценивается в 100 млн евро в день.

Немецкие машинисты в ночь на 24 января начали пятидневную забастовку, требуя сократить рабочую неделю при сохранении заработной платы. При этом машинисты грузовых поездов начали забастовку раньше – уже с 18 часов 23 января.

В тот же день забастовку провели авиадиспетчеры – с 13 до 17 часов, что нарушило график прибытия и вылета самолет ов.

24 января по всей Италии прошла 24-часовая забастовка общественного транспорта. Протест был объявлен основными низовыми профсоюзами, в том числе Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, ADL, Sgb, ассоциациями рабочих Cobas и Orsa. Причины протеста многочисленны и варьируются от требования о повышении заработной платы до обеспечения большей безопасности на работе.

Бастующие требуют: общего повышения зарплат сразу на 50 базовых пунктов тарифной сетки (примерно на 300 евро в месяц); индексации зарплат по инфляции; начала переговоров о переходе на 32-часовую рабочую неделю. Участниками протестов стали работники Парижского метрополитена, электричек и автобусов.

Свою угрозу забастовки в столь ответственный период профсоюз назвал ответом на „пренебрежительное отношение“ дирекции к требованиям работников на переговорах об условиях оплаты: решение руководства компании о повышении зарплаты на 0,9% не отвечает ожиданиям сотрудников.

Крупнейший профсоюз работников общественного транспорта Парижа CGT-RATP объявил о забастовке на период с 5 февраля по 9 сентября из-за разногласий с дирекцией компании-оператора по вопросу повышения зарплат. Официальное уведомление о стачке подано в разгар подготовки к летней Олимпиаде.

Несколько других профсоюзов также организуют новые политические акции в середине февраля в знак протеста против запланированных правительством изменений в трудовом законодательстве, социальном обеспечении и праве на забастовку.

Профсоюз финских железнодорожников предупредил, что движение поездов на территории страны почти полностью остановится в результате забастовки с 12 по 13 февраля 2024 года, когда члены RAU поэтапно не выйдут на работу; машинисты поездов в компаниях VR-Group Ltd, North Rail Ltd и Fenniarail Ltd не работали 12 февраля; в компании Fintraffic Raide Oy диспетчеры бастовали с 18.59 12 февраля до 18.59 13 февраля.

Члены финского профсоюза JHL, который представляет около 12 000 работников аэропортов, объявили о 48-часовой забастовке 1–2 февраля. Из-за забастовки финский авиаперевозчик Finnair в четверг отменил 7 из 8 прямых рейсов между Таллинном и Хельсинки. В обратном направлении были отменены все 8 рейсов.

В Финляндии многие профсоюзы объявили о политических акциях протеста, направленных против запланированных правительством сокращений и изменений условий труда. В числе прочего власти страны намерены провести пенсионную реформу, сократить размер пособия в связи с отпуском по семейным обстоятельствам для женщин, пересмотреть порядок выплат по больничным листам и безработице.

3 февраля сотни тракторов с гробами и черными флагами проехались по центру города Салоники. В это время в городе проходила сельскохозяйственная выставка Agrotica – протестующие выбросили на территории ярмарки горы каштанов и яблок. Фермеры протестуют против растущей инфляции, иностранной конкуренции и растущих затрат на борьбу с изменением климата, отвергая, как выразились их лидеры, предложенные „крохи“ – налоговые льготы и ряд других мер, введенных правительством в Афинах. Фермеры хотят, чтобы правительство выполнило обещания, данные несколько месяцев назад: выплатило компенсацию за урожай и скот, уничтоженные в результате наводнений и ливней, обрушившихся на сельскохозяйственный сектор в сентябре.

1 февраля сотни фермеров на тракторах перекрыли как минимум три основные дороги, соединяющие страну с соседней Испанией, присоединившись к общеевропейским протестам по целому ряду проблем – от более дешевого импорта до недостаточной государственной помощи и бюрократии.

18 января 2024 года была объявлена всеобщая забастовка машинистов WKD. Машинисты поездов требуют повышения зарплаты на 800 злотых. Однако руководство Варшавской пригородной железной дороги не хочет соглашаться на это, объясняя свое решение отсутствием средств и необходимостью повышения цен на билеты для пассажиров. Профсоюзы заявили, что рассчитывают на понимание, а забастовочные мероприятия „продлятся до конца“.

Профсоюзы требуют ввести 35-часовую рабочую неделю. Соглашение об этом уже было достигнуто, однако затем его заблокировало Министерство транспорта страны.

Еще один крупный испанский профсоюз UGT подтвердил частичные общенациональные остановки на двухчасовые периоды каждый понедельник – 12, 19 и 26 февраля. Кроме этого, UGT и CCOO также объявили о краткосрочных забастовках 16 и 17 февраля в каталонских поездах Rodalies.

9 февраля в ходе 23-часовой забастовки, организованной испанским профсоюзом CCOO, Renfe отменила 310 поездов, 89 скоростных и дальнего следования и 221 поезд среднего следования. Также 9 февраля частично отменены пригородные поезда Cercanías в испанской столице.

Сотрудники государственного оператора Испании Renfe предупредили, что в течение этого месяца они проведут забастовки в различных точках страны. Это приведет к многочисленным отменам и задержкам рейсов.

главную улицу литовской столицы – проспект Гедиминаса, а также площадку возле литовского Сейма. На машинах были размещены плакаты с лозунгами, а на одном из тракторов установили большой гроб. Фермеры из Паневежского уезда Литвы привезли в столицу цистерну с жидким навозом. К протесту фермеров присоединились и частные лесовладельцы на 50 лесовозах.

Латвийские фермеры провели 5 февраля акции протеста в 16 городах с целью добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной пятипроцентной налоговой ставки на добавленную стоимость (НДС) на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от ограничений на землепользование. Региональные протесты фермеров планируются в Салдусе, Талси, Лиепае, Елгаве, Добеле, Бауске, Валмиере, Гулбене, Лимбажи, Даугавпилсе, Резекне и Кокнесе.

В середине января дальнобойщики и фермеры Румынии перекрыли дороги. Они протестовали против высокой стоимости страховки, топлива и удобрений. Аграрии и перевозчики жаловались также на то, что предпочтение отдается иностранным фирмам – дескать, из-за совокупности всех этих причин транспортные и сельскохозяйственные компании находятся на грани банкротства. Список требований включает ограничение тарифов по обязательной политике гражданской ответственности, упразднение двойного налогообложения, меры по оптимизации процесса прохождения через таможню и регулирование антидемпингового законодательства.

1 февраля тысячи тракторов приехали из разных районов Бельгии в Брюссель, чтобы выразить протест против чрезмерной, по мнению фермеров, законодательной зарегулированности сельского хозяйства и дешевого импорта. Фермеры заблокировали европейский квартал города, забросали яйцами и камнями Европейский парламент, зажгли костры на Люксембургской площади и свалили одну из установленных на ней скульптур, блокировали ключевые дороги на границе с Нидерландами, а также подъездные пути к порту Зебрюгге – одному из крупнейших в Европе.

Польские фермеры намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Это они хотят сделать в рамках акции 30-дневной общенациональной забастовки, которую планируют начать 20 февраля.

Аграрии потребовали от правительства четкий план по сельскохозяйственному производству, прибыльности производства, реконструкции польской переработки и польской торговли и обеспечение продовольственной безопасности страны и доступности здоровой польской пищи для граждан.

9 февраля в 260 населенных пунктах Польши одновременно начались протесты фермеров. Причиной забастовки стало решение Брюсселя по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины (в 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши и некоторых других государств), пассивность польского правительства, реализация „Европейского зеленого соглашения“, стратегии ЕС „От поля до стола“ и Совместной аграрной политики Европейского Союза, которые, по мнению фермеров, вредят польскому сельскому хозяйству.

6 февраля тысячи тракторов перекрыли дороги по всей стране, протестующие наводнили Барселону и поставили заслоны на границе с Францией. Протестные выступления затронули почти все испанские регионы. Фермеры перекрывают доступ к складам и портам, блокируют рынки и ключевые автомагистрали. Аграрии таким образом выражают недовольство ростом стоимости производства, бюрократическими трудностями и необходимостью конкурировать с более дешевой импортной продукцией. Среди прочего фермеры сетуют на то, что новые правила по „зеленому“ законодательству ЕС делают местную продукцию дороже в производстве, чем импортная из третьих стран. Фермеры утверждают, что введенный ЕС запрет на пестициды привел к тому, что на рисовых полях завелся грибок.

Литовские фермеры выступают против повышения акциза на сжиженный газ и за отмену акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, требуют восстановления многолетних лугов и решения молочного кризиса. Формально протест, организованный Литовским сельскохозяйственным союзом, завершился 26 января.

8 января масштабная забастовка немецких фермеров остановила производство на заводе Volkswagen в Эмдене (Нижняя Саксония). Протестующие заблокировали входы на фабрику, поэтому сотрудники утром в понедельник не попали на свои рабочие места. Немецкие фермеры в ходе протестов на сотнях тракторов блокировали федеральные трассы и съезды с автобанов, а в Берлине выстроились в огромную колонну перед Бранденбургскими воротами. Немецкие аграрии выступают против запланированного властями сокращения субсидий и повышения налогов для сельскохозяйственного сектора. Министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что у правительства нет средств на субсидии.

3 февраля протесты проходили в нескольких городах. В городке Орте, расположенном примерно в часе езды от Рима, около 150 тракторов заблокировали движение по одному из основных шоссе региона. Протестующие требовали улучшения условий труда и повышения государственных субсидий. Они также недовольны политикой ЕС по защите окружающей среды и воспринимают дешевый иностранный импорт как нечестную конкуренцию. Ситуацию ухудшила инфляция.

Министры сельского хозяйства пяти стран – Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести таможенную пошлину на зерновые и масличные из Украины и таким образом „защитить европейских фермеров“.

Болгарские переработчики подсолнечника готовятся к проведению акций протеста, причиной которых является дефицит сырья на внутреннем рынке из-за приостановки импорта масличной культуры из Украины. Ограничение импорта подсолнечника из Украины продолжается уже 10 месяцев. Союз производителей растительных масел сообщает, что из-за официального запрета на ввоз подсолнечника из Украины до 15 сентября притока сырья практически нет; протест направлен против политики ограничения свободной торговли и ущемления интересов фермеров со стороны отраслевого министерства.

Ранее болгарские власти пообещали выделить работникам животноводческой, молочной промышленности, а также овощеводам 150 млн левов (76,7 млн евро) в качестве мер поддержки. Помощь получат и зернопроизводители, если они смогут доказать налоговикам, что в течение прошлого года работали в убыток. Однако эти меры протестующих не удовлетворили.

Болгарские фермеры 6 февраля провели акции протеста после того, как им не удалось достичь соглашения с властями по вопросу о поддержке сельскохозяйственной отрасли. По данным болгарского телевидения, тяжелой сельскохозяйственной техникой заблокированы не менее 80 автотрасс по всей стране. Не менее 20 фермерских объединений потребовали отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева.

• 12 февраля правительство Италии объявило о мерах для работников сельского хозяйства: полное освобождение от подоходного налога с физических лиц до десяти тысяч евро брутто в год, за которым следует 50-процентная скидка до 15 тысяч евро. Это заявление было с удовлетворением встречено группой фермеров „Аграрное освобождение“, которая в течение нескольких дней присутствовала с 700 тракторами на окраине Рима.

• На фоне недовольства аграриев власти Испании приняли решение направить до 269 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи протестующим фермерам. Почти 140 тысяч фермеров получат денежные выплаты. Подчеркивается, что они могут рассчитывать на помощь для компенсации трудностей, вызванных засухой и последствиями кризиса в Украине.

• Правительство Греции 13 февраля заявило, что попытается снизить производственные издержки, ускорить выплаты компенсаций, дать налоговые льготы фермерам, пострадавшим от смертоносных наводнений в прошлом году, и сократить счета за электроэнергию, но предупредило, что бюджетные ограничения оставляют мало возможностей для существенного увеличения расходов.

• В ответ на многодневные протесты европейских фермеров Еврокомиссия 13 февраля приняла резолюцию, разрешающую использовать часть земель, которые были вынуждены оставаться под паром по экологическим соображениям. Это соответствует просьбам ряда государств-членов о большей гибкости, чтобы лучше реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются европейские фермеры. Постановление вступило в силу 14 февраля и будет применяться задним числом с 1 января этого года. Как пояснили в Брюсселе, эта мера позволит фермерам выращивать азотфиксирующие или подсобные культуры, не используя средства защиты растений, на 4% своих земель, вместо того чтобы держать их под паром.

Во Франции массовые протесты фермеров продолжаются с 18 января, и, хотя движение протеста идёт на убыль, пока рано говорить об их полном прекращении. Аграрии блокируют автотрассы почти по всей стране. Несмотря на пробки и перекрытые дороги, население страны выказывает поддержку фермерам. Недовольство вызывают в основном налоги на дизельное топливо, сокращения использования пестицидов без предоставления альтернативных решений и ограничения выбросов азота или парниковых газов.

• После трех дней блокады Париж пообещал уступки – смягчение позиций по Зеленому пакту, сохранение налоговых льгот на топливо, применяемое в агросекторе, разрешение на использование пестицидов, ограничение на импорт иностранной продукции, в основном из-за пределов ЕС, и запрет на импорт продуктов питания из стран, где используются химические вещества, запрещенные внутри Евросоюза. Власти также обещали выделить фермерам финансовую помощь и снизить налоговое бремя. После заявлений правительства фермеры сняли блокаду, но считают, что бдительность терять рано.

• В Германии власти пошли на уступки возмущенным сокращением дотаций на дизельное топливо фермерам, пообещав уменьшать субсидии поэтапно в течение следующих двух лет до их полной отмены в 2026 году. Представители Немецкого крестьянского союза заявляют, что этого недостаточно. Фермеры настаивают на „переориентации политического курса“. Если этого не случится, они готовы требовать смены правительства.

• В Литве некоторые из требований фермеров были услышаны властями.

Правительство хочет снизить акциз на сжиженный газ почти в семь с половиной раз, с 304 евро до 41 евро за тонну. Депутаты парламента также хотят разрешить фермерам восстановить прежний порядок использования дизельного топлива, чтобы оно использовалось в соответствии с квотами, установленными для различных видов деятельности, и могло быть использовано на тех же транспортных средствах, что и раньше, которые находятся в эксплуатации и о которых было сообщено в налоговую службу.

• Коалиционное правительство Румынии заявило, что достигло соглашения с фермерами и автоперевозчиками. Правительство пошло на уступки, сделав шаги по увеличению субсидий на дизельное топливо, отмене высоких ставок страхования и ускорению выплат субсидий. Соглашение с фермерами содержит 13 предложений, которые будут решаться в течение года.