ГРАФИК | Зима продолжается – счета за отопление бьют рекорды. Кто поставляет тепло за самую низкую цену?
В начале февраля вновь пришли счета за коммунальные услуги, в которых существенная строка расходов – плата за отопление. Однако в некоторых уголках Эстонии люди вынуждены выкладывать аж сотни евро за отопление – причем они живут не в больших частных домах, а в скромных однокомнатных квартирах. Почему так происходит и где самые высокие цены за тепло, разбиралась „МК-Эстония“.
Сравнение счетов за отопление стало уже своего рода вирусным флешмобом в социальных сетях. В начале каждого месяца появляются сообщения с фотографиями счетов с солидными суммами в них. Люди обсуждают стоимость тепла сквозь смех и слезы и с неким чувством обреченности, так как можешь – не можешь, а оплачивать эти счета надо.
Вот и в этом месяце новые примеры. Житель Локса за тепло в квартире площадью 38 м² получил счет на 244,53 евро. Тариф составил 6,4350 евро за кв.м. Тут же появляется другой счет, тоже из Локса – 255,45 евро за 46,70 м². Тариф – 5,47 евро за м². И еще один счет – на 191 евро за 53,1 м², или 3,613 за м².
„Я живу в трёхэтажке, и счёт у меня – 5,18 за квадрат. Итого только за отопление нужно заплатить 286 евро. В пятиэтажных домах счёт за квадратный метр – примерно 4 евро. Это очень дорого. А самое обидное, что тут живёт много стариков, которые экономят на воде и еде, а потом получают такие счета. И никому до этого дела нет“, – констатирует Ольга.
Выхода нет
Управляющая дома, где тариф составил 6,4350 евро/м², объясняет, что жильцы дома согласны были поднять температуру обогрева с 18 до 22 градусов. В итоге каждой квартире пришлось платить существенно больше.
„В Локса всегда топили дорогим сланцевым маслом, – рассказывает управляющая Ирина Сопп. – Доставка дорогая, соответственно, и цена тоже. А чем меньше дом, тем больше мы потребляем тепла на 1 кв.м. У нас одинаковые двухэтажные домики. В каждом регулируется отопление. Допустим, к нам поступает вода температурой 70 градусов, мы можем подавать ее в квартиры и с более низким градусом, и с более высоким. Мы никогда не подаем тепло напрямую из котельной, потому что это выйдет вообще 12–13 евро за м². На общем собрании мы решаем, какое отопление жильцы хотят: попрохладнее и подешевле или потеплее и подороже“.
Она добавляет: „Однако дома разные. В некоторых ветер гуляет, потому что там щели. В данном доме молодая семья с детьми попросила поднять температуру в помещениях, остальные жильцы были не против. Сейчас у них воду подают почти 60 градусов. Я живу в таком же доме, он вообще старый-престарый и весь в трещинах. У нас отопление вышло дешевле, но и в квартирах у нас 17–18 градусов, а у них 22. В соседнем с ними доме температура чуть ниже, на один градус. Но там заплатили по 5,40 за м². Тоже дорого, но люди были не против сделать теплее“.
Она отмечает и тот факт, что в прошлом году действовали государственные компенсации на отопление. Жильцы получали счета уже с учетом льгот. В этом году компенсаций нет, поэтому и суммы в счетах стали больше.
„Но у нас есть маленькая надежда, что скоро перестроят котельную и будут топить щепой. Может быть, хотя бы в следующую зиму отопление станет дешевле. Хотя с другой стороны – строительство котельной дорогое, людям надо будет отбить свои деньги назад. Не факт, что цену снизят“, – добавляет Ирина Сопп.
По ее словам, горуправа со своей стороны тоже вряд ли сможет повлиять на ситуацию: „Я так понимаю, что управа давно продала эту котельную, и у них нет никаких рычагов воздействия“.
Действительно, у горуправы Локса нет возможности влиять на цену отопления.
„В отличии от цен на электричество и газ, стоимость отопления не формируется в рыночных условиях. Согласно Закону о центральном отоплении, фирма, продающая тепло потребителю или сетевой компании, должна согласовать предельную цену тепла с Департаментом конкуренции“, – говорит мэр Локса Вярнер Лоотсманн.
Главное – стоимость топлива
Департамент конкуренции формирует предельную стоимость тепла так, чтобы были покрыты расходы на деятельность компании, включая производство, распределение и продажу тепла; обеспечены инвестиции, необходимые для деятельности и развития; выполнены требования по сохранению окружающей среды; выполнены требования качества и безопасности; и, наконец, чтобы компания получила обоснованную прибыль.
„Важнейший фактор, который формирует предельную цену, – это используемое топливо и его стоимость. Также важен объем продаж тепла в сетевом регионе, удельный вес использования топлива, плотность потребления тепла, а также размеры и структура инвестиций, сделанных в основное имущество для производства и распределения тепла. Кроме этого, есть постоянные эксплуатационные расходы“, – разъясняет руководитель службы регулирования и заместитель генерального директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб.
Она добавляет, что в Локса предельная стоимость тепла составляет 115,17 евро за МВт-ч (если с НСО, то 140,51 МВт-ч). Эта цена была согласована 22.09.2002.
„Как правило, более высокие предельные цены на тепло – в тех регионах, где тепло производят на 100% из ископаемого топлива, такого как природный газ или сланцевое масло. Сейчас для сетевого региона Локса это топливо является основой для согласованной предельной цены на тепло. Насколько известно Департаменту конкуренции, концерн N.R. Energy OÜ строит для Локса новую котельную, работающую на древесной щепе. В дальнейшем это будет означать изменения в части расходов“, – объясняет Кюлли Хааб.
Компания N.R. Energy обещает закончить строительство новой экологически чистой котельной в июле этого года, хотя прогнозировать конкретное снижение стоимости тепла пока не берется.
„Стоимость компонентов, влияющих на формирование цены, в последнее время стабилизировалась в отношении древесной щепы, но стоимость
электроэнергии по-прежнему изменчива. Поэтому прогнозировать будущую стоимость тепловой энергии трудно“, – объясняет член правления N.R. Energy OÜ Николай Рейсман в своем письме горуправе Локса.
Говоря о возможности снижения расходов для потребителя, он добавляет, что около четырех лет назад старая теплотрасса была заменена новым, предварительно изолированным стальным трубопроводом. Это значительно снизило потери тепла.
Кому удается снижать цену?
Пока в одних регионах тепло дорожает, в некоторых даже и дешевеет. Жители Тарту могут порадоваться. Энергетическая компания Gren Eesti сообщила, что снизит цену на централизованное теплоснабжение в городе с 72,60 до 59,25 евро за МВт-ч. Изменение вступит в силу задним числом с 1 февраля 2024 года и станет уже третьим снижением тарифов за последний год.
„Мы постоянно ищем способы сделать централизованное теплоснабжение дешевле и удобнее. Последние закупки топлива дали хорошие результаты, и в то же время мы экспериментируем с новыми технологиями, источниками энергии и различными инвестициями, которые помогут стабилизировать цены и снизить потери. Например, осенью в Тарту было завершено строительство крупнейшей в Эстонии системы аккумулирования теплоэнергии, которая поможет нам сгладить ежедневные колебания в потреблении тепла и сократить использование газа. А в сотрудничестве с Тартуским водоканалом мы начали исследования по сбору тепла из городских сточных вод и использованию его в системе централизованного теплоснабжения“, – цитирует руководителя Gren Eesti Марго Кюлаотса Postimees.
В Департаменте конкуренции объясняют, что более низкие предельные цены на тепло в основном держатся в тех регионах, где используют твердое топливо – например, древесную щепу, торф – или полукоксовый газ (смесь углеводородов). А более высокие цены – в регионах, производящих тепло из природного газа или сланцевого масла.
„На данный момент мы можем отметить, что в регионах, где производство на 100% из газа, уровень предельной стоимости тепла уже находится или движется к отметке ниже 90 евро/МВт-ч. Это в три раза ниже предельной цены 2022 года, когда были более высокие цены на газ“, – говорит Кюлли Хааб.
В качестве примера низких предельных цен на тепло она приводит сетевую зону Пюркси, где для производства тепла используют твердое топливо. А также сетевую зону Юри, где производство – преимущественно из древесной щепы.
„В отдельных сетевых регионах, где предельные цены на тепло не меняли, можно предположить, что их роль незначительна в деятельности предприятия. А также причиной более низкой стоимости тепла может быть и фиксированная в долгосрочной перспективе цена на топливо – например, на природный газ“, – добавляет Хааб.