Новости Эстонии
09.03.2024, 09:29

Дойдет ли дело до суда? Андрус Ансип: Кая должна понимать, что выдвижение столь серьезного обвинения юридически немыслимо

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Herman Kelomees
poliitikatoimetaja
Matti Aivar Lind
matti.aivarlind@delfi.ee
ANDRUS ANSIP, KAJA KALLAS
ANDRUS ANSIP, KAJA KALLAS
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В пятницу вечером депутат Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) во внутренней переписке партии отреагировал на очередную критику премьер-министра Каи Каллас. По словам Ансипа, Каллас выдвинула против него серьезное обвинение, на которое он должен ответить.

Премьер-министр Каллас в интервью Вилье Кийслер заявила, что бывший премьер-министр Ансип порочит Эстонию в Европейском парламенте. „[Ансип] не делает существенной работы, но очерняет Эстонию. Туда (в Европарламент) должны быть избраны люди, которые будут работать и делать это хорошо“, - сказала Каллас.

"Ансип критикует меня, потому что он (тоже) был премьер-министром. Но я была членом Европейского парламента и занимала там высокие посты. Я могу понять, работает там кто-то или нет“, - сказала Каллас в программе "Vilja küsib".

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