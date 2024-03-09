Дойдет ли дело до суда? Андрус Ансип: Кая должна понимать, что выдвижение столь серьезного обвинения юридически немыслимо

Премьер-министр Каллас в интервью Вилье Кийслер заявила, что бывший премьер-министр Ансип порочит Эстонию в Европейском парламенте. „[Ансип] не делает существенной работы, но очерняет Эстонию. Туда (в Европарламент) должны быть избраны люди, которые будут работать и делать это хорошо“, - сказала Каллас.

"Ансип критикует меня, потому что он (тоже) был премьер-министром. Но я была членом Европейского парламента и занимала там высокие посты. Я могу понять, работает там кто-то или нет“, - сказала Каллас в программе "Vilja küsib".