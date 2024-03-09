09.03.2024, 09:29
Дойдет ли дело до суда? Андрус Ансип: Кая должна понимать, что выдвижение столь серьезного обвинения юридически немыслимо(117)
ФОТО: | Õhtuleht
В пятницу вечером депутат Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) во внутренней переписке партии отреагировал на очередную критику премьер-министра Каи Каллас. По словам Ансипа, Каллас выдвинула против него серьезное обвинение, на которое он должен ответить.
Премьер-министр Каллас в интервью Вилье Кийслер заявила, что бывший премьер-министр Ансип порочит Эстонию в Европейском парламенте. „[Ансип] не делает существенной работы, но очерняет Эстонию. Туда (в Европарламент) должны быть избраны люди, которые будут работать и делать это хорошо“, - сказала Каллас.