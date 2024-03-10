ФОТО | Невероятно! Мужчина построил для внуков огромный игрушечный город

„Я член клуба „Берлин“ и член клуба „Вена“, – с гордостью добавляет он. – Сюда периодически приезжают делегации из Германии увидеть этот город своими глазами. И многие не верят, что я строил это все сам, на свои собственные средства. Сказали, что такой модели – чтобы в частном доме – нет больше ни в Эстонии, ни в Прибалтике, ни в странах Скандинавии вообще“.

В стране из игрушек кое-где – ручное управление, но в основном все же командует всем транспортом компьютер, который определяет, какие участки свободны, и запускает движение. Программу писал немецкий модельный клуб, а Владимир ее потом модернизировал.

Владимир при этом уверяет, что с железной дорогой в жизни его вообще ничто не связывает – он там не работал ни дня: „Просто у меня хобби – моделизм, и когда внуки были маленькие, мы поехали с ними путешествовать в Германию, а там ж/д-инфраструктура очень развита. И я стал потихоньку покупать поезда и разные здания и оформлять различные населенные пункты. Мне нравится, что там все напичкано электроникой!“

„А когда-то в этой маленькой комнате, – показывает пенсионер, – просто бегал один паровозик. Затем, когда уже места не стало хватать, проделали тоннель в стене, чтобы расширить железную дорогу и в другие помещения чердака. В итоге заняли 92 квадратных метра“. (смеется)

„Изначально я строил эту железную дорогу потому, что хотел обучить внуков школьной программе по физике, – рассказывает Владимир. – Да, пятерки по физике они получили. Но потом оказалось, что они – не техники. Один – юрист, второй – шахматист. Внуки выросли, младшему уже 18, старшему – 22, а я потихоньку расширился со своим хобби на несколько комнат и жду правнуков“.

Владимир по профессии – радиоинженер. Cвоими руками он построил для внуков целый город, по которому проходит железная дорога. Здесь есть вокзалы, водопады, крутится колесо обозрения, горят фонари, громкоговоритель объявляет отправление поездов и двигаются люди. То тут, то там в домах зажигается свет, и порой в окнах видны тени танцующих людей.

Стрелки на железной дороге в этом игрушечном мире можно переводить вручную. Всего тут 40 составов, но компьютер больше четырех не пускает – идет ограничение по току. Нагрузка большая. Ведь иначе может вышибить пробки.

На вопрос, сколько же на все это уходит электричества, Владимир лишь печально машет рукой и говорит: „Много. Очень много!“

Вообще средств, признает Владимир, на это все удовольствие ушло немало: поначалу он еще собирал чеки, а потом как подсчитал, сколько потратил только на первом этапе, так и бросил. Он покупает иногда модели поездов, нуждающиеся в ремонте – стоит это сравнительно небольших денег, Владимир их чинит и таким образом экономит.

„Тут – разные сценки, – показывает Владимир. – Вот здесь – лобовая авария, а тут сбили лося. Вот здесь Альпы, и ездит фуникулер. А это – вокзал города Баден-Баден, хотя мне сказали, что вот тут должна быть аптека, а у меня здесь такси. То есть неточное воспроизведение, более фантазийное. А это – вокзал Гамбурга, один к одному. А тут – площадь Александерплац в Берлине. А здесь два немца пьют пиво, они реально поднимают руки и подносят кружки с пивом ко рту“.

Он добавляет: „Смотрите, а вот здесь горит офисное здание и идет дым!“ И действительно, над крошечным домиком поднимается небольшой дымок и чувствуется запах горелого.

Владимир добавляет, что люди, когда стали узнавать об этом чуде у него на чердаке, часто просили разрешения его увидеть.

„Физически, наверное, здесь присутствовало человек 100, – говорит он. – Приходили наши друзья, коллеги, соседи и их дети. Приходили радио-инженеры, сказали: „Колоссально“. Также этот город показывали по телевизору“.

На строительство целой страны из игрушек у Владимира ушло 15 лет. Он вечерами, когда есть настроение, продолжает достраивать города и доделывает или переделывает тот или иной участок. И у него – грандиозные планы, как еще можно было бы там и тут все улучшить.

„Но это просто хобби. И я устал уже объяснять, что это – некоммерческий проект, он не продается. Я не показываю этот город за деньги. Мне также предлагали перенести его, к примеру, в Т1. Но это невозможно перенести – нужно все разбирать и потом собирать заново, – рассуждает Владимир. – Можно было бы на примере этой железной дороги учить детишек, но я пока не знаю, как это все реализовать“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.