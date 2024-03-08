Названа причина пожара, в котором погибли мужчина и его собака

Как сообщила пресс-служба Лыунаского центра Спасательного департамента, причиной пожара стало небрежное курение.

„В первую очередь загорелся диван и оттуда огнь пошел дальше“, - объяснил главный инспектор по надзору за пожарной безопасностью Роман Абубикиров.

„Подтверждение нашло и то, что в жилье не было прикрепленного к потолку датчика задымления, находящегося в рабочем состоянии. Датчики были почему-то сняты с потолка и положены на стол“, - добавил он.

В четверг в 11:25 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Лаукюла горит дом, где может находиться человек. Когда спасатели прибыли на место, открытого пламени не было видно, и им в специальном снаряжении удалось сразу же проникнуть внутрь. В гостиной горели диван и груда одежды. Предметы интерьера частично обуглились и оплавились от жара. Это говорит о том, что слабый огонь горел в течение какого-то времени.

На кухне был обнаружен мужчина, его вынесли и передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, 71-летний жилец дома был признан мертвым. В комнате также была найдена мертвой собака. Огонь был немедленно локализован, спасательные работы были завершены в 13:08. Во время эвакуации спасатели обнаружили расплавленные датчики дыма на столе в гостиной.

Спасатели Отепяской пожарной части в последний раз посещали жильца дома для проведения консультаций по пожарной безопасности в начале января этого года, но делали это и раньше. К сожалению, мужчина не бросил курить в комнате, детектор дыма в прошлый раз был в нерабочем состоянии, а в комнатах скопилось много материалов, которые могли воспламениться от малейшей неосторожности. Кроме того, мужчина часто выпивал.

В этом году в пожарах уже погибли 17 человек.

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