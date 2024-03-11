Нарвский завод предпринимателя с российскими корнями выставлен на принудительную продажу. А ведь только что сообщалось об удачных испытаниях!

Нарвский производитель красок Primatek совместно с компанией Ragn-Sells сообщили в середине недели, что их испытания, связанные с выделяемым из сланцевой золы карбонатом кальция, были успешными. Из него можно производить экологически чистые порошковые краски. Однако в то же время здание завода того же самого предприятия было выставлено на принудительную продажу с аукциона. Начальная цена составляет 3 миллиона евро.

Это вызвало сегодня в Ragn-Sells немалый переполох, поскольку СМИ стали звонить в компанию и спрашивать, действительно ли после радостных известий последовал быстрый крах всех мечтаний. Выяснилось, что дело далеко не так, хотя коммерческий директор OSA Projekt OÜ компании Ragn-Sells Лаури Лаанемяэ до сегодняшнего утра не знал о продаже завода. Однако, по его словам, вскоре им стало ясно, что хотя недвижимость в самом деле меняет собственника, сам завод будет работать и дальше.