Экономика
11.03.2024, 12:51

Нарвский завод предпринимателя с российскими корнями выставлен на принудительную продажу. А ведь только что сообщалось об удачных испытаниях!

 (3)
Завод Primatek в Нарве
Завод Primatek в Нарве
ФОТО: OKSJONIKESKUS.EE

Здание завода нарвского производителя красок, который только что сообщил об удачных испытаниях, было выставлено судебным исполнителем на аукцион. Что это означает для амбициозного проекта? Разбиралось издание Ärileht.

Нарвский производитель красок Primatek совместно с компанией Ragn-Sells сообщили в середине недели, что их испытания, связанные с выделяемым из сланцевой золы карбонатом кальция, были успешными. Из него можно производить экологически чистые порошковые краски. Однако в то же время здание завода того же самого предприятия было выставлено на принудительную продажу с аукциона. Начальная цена составляет 3 миллиона евро.

Это вызвало сегодня в Ragn-Sells немалый переполох, поскольку СМИ стали звонить в компанию и спрашивать, действительно ли после радостных известий последовал быстрый крах всех мечтаний. Выяснилось, что дело далеко не так, хотя коммерческий директор OSA Projekt OÜ компании Ragn-Sells Лаури Лаанемяэ до сегодняшнего утра не знал о продаже завода. Однако, по его словам, вскоре им стало ясно, что хотя недвижимость в самом деле меняет собственника, сам завод будет работать и дальше.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии