11.03.2024, 12:51
Нарвский завод предпринимателя с российскими корнями выставлен на принудительную продажу. А ведь только что сообщалось об удачных испытаниях!(3)
ФОТО: OKSJONIKESKUS.EE
Здание завода нарвского производителя красок, который только что сообщил об удачных испытаниях, было выставлено судебным исполнителем на аукцион. Что это означает для амбициозного проекта? Разбиралось издание Ärileht.
Нарвский производитель красок Primatek совместно с компанией Ragn-Sells сообщили в середине недели, что их испытания, связанные с выделяемым из сланцевой золы карбонатом кальция, были успешными. Из него можно производить экологически чистые порошковые краски. Однако в то же время здание завода того же самого предприятия было выставлено на принудительную продажу с аукциона. Начальная цена составляет 3 миллиона евро.