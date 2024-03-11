ВИДЕО | МВД представило проект укрытий: в новых зданиях должны быть убежища, в старых - места, где можно укрыться

В пятницу МВД представило новый проект о жилье, который будет регулировать строительство укрытий и убежищ в зданиях. В проекте укрытий , который готовится, хотят установить требование об устройстве убежища при строительстве всех зданий площадью более 1200 квадратных метров. В случае существующих построек той же площади устанавливаются требования по созданию по возможности места для укрытия.

Прежде чем приступить к разработке проекта, Министерство внутренних дел, Министерство климата и Министерство юстиции анализируют возможности введения обязательства по укрытию для зданий, разрешение на строительство которых уже выдано, но строительные работы еще не начались. Точные технические требования к местам укрытий будут разработаны параллельно с проектом в сотрудничестве с экспертами и ассоциациями в этой области и определены постановлением министра внутренних дел.