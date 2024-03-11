Новости Эстонии
11.03.2024, 12:30

ВИДЕО | МВД представило проект укрытий: в новых зданиях должны быть убежища, в старых - места, где можно укрыться

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Berta Gortfelder
Видео: Andres Putting
Jevgenia Parv

Ожидается, что новый законопроект будет одобрен осенью, после чего у владельцев существующих зданий будет три года на то, чтобы его выполнить. Требование к наличию укрытий также увеличивает стоимость строительства зданий.

В пятницу МВД представило новый проект о жилье, который будет регулировать строительство укрытий и убежищ в зданиях. В проекте укрытий, который готовится, хотят установить требование об устройстве убежища при строительстве всех зданий площадью более 1200 квадратных метров. В случае существующих построек той же площади устанавливаются требования по созданию по возможности места для укрытия.

Прежде чем приступить к разработке проекта, Министерство внутренних дел, Министерство климата и Министерство юстиции анализируют возможности введения обязательства по укрытию для зданий, разрешение на строительство которых уже выдано, но строительные работы еще не начались. Точные технические требования к местам укрытий будут разработаны параллельно с проектом в сотрудничестве с экспертами и ассоциациями в этой области и определены постановлением министра внутренних дел.

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