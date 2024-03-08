Новости Эстонии
08.03.2024, 18:09

С сегодняшнего дня мы живем в долг: жители Эстонии за два месяца исчерпали годовой запас ресурсов биосферы

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Редактор: Kristin Kontro
kristin.kontro@delfi.ee
Большой экологический след Эстонии объясняется и нашей привычкой передвигаться на автомобилях.
Большой экологический след Эстонии объясняется и нашей привычкой передвигаться на автомобилях.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня, 8 марта, для Эстонии наступил День экологического долга, мы исчерпали ресурсы, которые природа способна восстановить в течение года, пишет издание Eesti Päevaleht.

Если вам известно такое понятие, как экологический след, то, возможно, вы слышали и о Дне экологического долга. Именно такой день наступил для Эстонии сегодня. Если бы все население Земли потребляло природные ресурсы с такой же скоростью и в таком же объеме, как мы, то к сегодняшнему дню все возобновляемые ресурсы планеты были бы исчерпаны в течение года. Это значит, что все ресурсы, которые жители Эстонии употребят до конца этого года, будут взяты у планеты в долг, мы станем употреблять больше воды, пищи, древесины и земли, чем способна произвести природа.

День экологического долга позволяет сравнить сравнить экологический след с экологическим воспроизводством. С 2006 года глобальная сеть экологического следа Global Footprint Network составляет для ООН доклады, в основе которых лежат статистические данные.

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