Выяснилась возможная причина выхода из строя кабеля EstLink2

Место повреждения морского кабеля EstLink2, обеспечивающего передачу электроэнергии между Эстонией и Финляндий, установили еще несколько недель назад, оно находится на эстонской половине на суше — в Азери на береговом уступе, где наземный кабель переходит в морской. Компания Elering готова назвать вероятную причину повреждения, пишет издание Delfi Forte.