08.03.2024, 21:57
Выяснилась возможная причина выхода из строя кабеля EstLink2(2)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Место повреждения морского кабеля EstLink2, обеспечивающего передачу электроэнергии между Эстонией и Финляндий, установили еще несколько недель назад, оно находится на эстонской половине на суше — в Азери на береговом уступе, где наземный кабель переходит в морской. Компания Elering готова назвать вероятную причину повреждения, пишет издание Delfi Forte.
Рейго Хауг, руководитель подразделения Elering, отвечающего за проекты морских кабелей EstLink, сказал Delfi Forte, что на всем протяжении диаметр кабеля составляет около 150 мм. На эстонской стороне кабель берет начало с подстанции Пюсси, длина наземной часть кабеля, доходящего до Азери, 12 километров .