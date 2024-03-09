МАРТОВСКАЯ БОМБАРДИРОВКА | Атака была жестокой, но стратегические объекты Красная Армия не поразила

Какой именно самолет сбросил бомбы, из-за которых бывшую улицу Харью теперь можно посетить только в виртуальной реальности (главный кадр материала), теперь узнать невозможно. В сводках дальней авиации Красной Армии говорится, что Таллинн был атакован первой волной между 20:32 и 22:35, а способ бомбардировки города оставлял много пробелов для реконструкции реальных событий. Историк Рейго Розенталь проанализировал мартовскую атаку с помощью документов Красной Армии. Какая картина открывается перед нами, если опираться на эти документы?