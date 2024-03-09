Новости Эстонии
09.03.2024, 11:30

МАРТОВСКАЯ БОМБАРДИРОВКА | Атака была жестокой, но стратегические объекты Красная Армия не поразила

 (25)
80 лет со дня мартовской бомбардировки
Ester Vaitmaa
ester.vaitmaa@delfi.ee
Jevgenia Parv
перевод

Какой именно самолет сбросил бомбы, из-за которых бывшую улицу Харью теперь можно посетить только в виртуальной реальности (главный кадр материала), теперь узнать невозможно. В сводках дальней авиации Красной Армии говорится, что Таллинн был атакован первой волной между 20:32 и 22:35, а способ бомбардировки города оставлял много пробелов для реконструкции реальных событий. Историк Рейго Розенталь проанализировал мартовскую атаку с помощью документов Красной Армии. Какая картина открывается перед нами, если опираться на эти документы?

Метод бомбардировки Таллинна был жестоким

Розенталь впервые опубликовал свою статью в журнале Tuna в 2022 году. Он указывает, что до сих пор эти атаки рассматривались скорее на основе архивных материалов, хранящихся в Эстонии и Германии, но обзора на основе документов Красной Армии не было.

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