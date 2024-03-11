Экономика
11.03.2024, 10:15

Что происходит в Bolt? Компанию покинул еще один топ-руководитель

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Iris Kübarsepp
iris.kubarsepp@arileht.ee
Jevgenia Parv
перевод
Бывший финансовый директор Bolt Микко Саловаара
Бывший финансовый директор Bolt Микко Саловаара
ФОТО: Erakogu

Микко Саловаара, финансовый директор, который должен был готовить Bolt к дебюту на бирже, покинул компанию, пишет Delfi Ärileht.

По информации, полученной Delfi Ärileht, финансовый директор Bolt Микко Саловаара внезапно покинул компанию. Это подтвердила и представитель компании Лийси Мария Алексиус, по словам которой на работу вместо Саловаары теперь вернется ранее занимавший должность временного финансового директора Джо Маккарти.

„Bolt продолжает подготовку к выходу на биржу. Согласно графику - к концу 2024 года“, — лаконично подтвердила Алексиус.

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