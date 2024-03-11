11.03.2024, 10:15
Что происходит в Bolt? Компанию покинул еще один топ-руководитель(3)
ФОТО: Erakogu
Микко Саловаара, финансовый директор, который должен был готовить Bolt к дебюту на бирже, покинул компанию, пишет Delfi Ärileht.
По информации, полученной Delfi Ärileht, финансовый директор Bolt Микко Саловаара внезапно покинул компанию. Это подтвердила и представитель компании Лийси Мария Алексиус, по словам которой на работу вместо Саловаары теперь вернется ранее занимавший должность временного финансового директора Джо Маккарти.