Рейнсалу продолжает оставаться самым популярным кандидатом в премьер-министры

Респондентам был задан вопрос: „Кого бы вы предпочли видеть на посту премьер-министра?“ Можно было выбирать между председателями всех парламентских партий.

Остальные 27% участников ответить затруднились.

74% сторонников Isamaa предпочитают видеть в кабинете премьер-министра председателя партии Урмаса Рейнсалу, 73% сторонников EKRE - Мартина Хельме и 79% сторонников Партии реформ - Каю Каллас.

26% сторонников Социал-демократической партии отдают предпочтение Лаури Ляэнеметсу и 25% - Кае Каллас, т.е. председатель их партии является несколько более популярным выбором, чем нынешний премьер-министр.

При этом избиратели Eesti 200 предпочитают видеть на посту премьер-министра Каю Каллас (27%), за ней следует Лаури Ляэнеметс (17%), а председатель партии Маргус Цахкна занимает лишь третье место в рейтинге предпочтений (9%).

Последний раз подобное исследование проводилось НКО в ноябре прошлого года (8-9 ноября), и тогда 23% респондентов предпочли бы в качестве главы правительства Урмаса Рейнсалу, 20% Каю Каллас и 16% - Мартина Хельме.

Респондентам также было предложено выбрать между двумя наиболее популярными кандидатами, кто из них станет наиболее подходящим премьер-министром Эстонии. При этом 55% респондентов отдают предпочтение Урмасу Рейнсалу, а 25% респондентов - Кае Каллас. 21% затруднились ответить.

В опросе, проведенном в ноябре прошлого года, при выборе между Урмасом Рейнсалу и Каей Каллас 53% респондентов отдали предпочтение Рейнсалу и 29% Каллас.

Кроме того, был задан вопрос: „Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти с поста премьер-министра?“ 26% ответили „нет“ или „скорее нет“, 66% „скорее да“ или „да“, а 8% затруднились ответить.