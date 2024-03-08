Новости Эстонии
08.03.2024, 10:56

Рейнсалу продолжает оставаться самым популярным кандидатом в премьер-министры

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Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Последний опрос MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut показывает, что 24% опрошенных предпочли бы видеть в кресле премьер-министра Урмаса Рейнсалу, 19% - Каю Калас и 13% - Мартина Хельме.

Респондентам был задан вопрос: „Кого бы вы предпочли видеть на посту премьер-министра?“ Можно было выбирать между председателями всех парламентских партий.

На основании предпочтений респондентов сложился следующий рейтинг: Урмас Рейнсалу (24%), Кая Каллас (19%), Мартин Хельме (13%), Михаил Кылварт (8%), Лаури Ляэнеметс (6%), Маргус Цахкна (3%).

Остальные 27% участников ответить затруднились.

74% сторонников Isamaa предпочитают видеть в кабинете премьер-министра председателя партии Урмаса Рейнсалу, 73% сторонников EKRE - Мартина Хельме и 79% сторонников Партии реформ - Каю Каллас.

26% сторонников Социал-демократической партии отдают предпочтение Лаури Ляэнеметсу и 25% - Кае Каллас, т.е. председатель их партии является несколько более популярным выбором, чем нынешний премьер-министр.

При этом избиратели Eesti 200 предпочитают видеть на посту премьер-министра Каю Каллас (27%), за ней следует Лаури Ляэнеметс (17%), а председатель партии Маргус Цахкна занимает лишь третье место в рейтинге предпочтений (9%).

Последний раз подобное исследование проводилось НКО в ноябре прошлого года (8-9 ноября), и тогда 23% респондентов предпочли бы в качестве главы правительства Урмаса Рейнсалу, 20% Каю Каллас и 16% - Мартина Хельме.

Респондентам также было предложено выбрать между двумя наиболее популярными кандидатами, кто из них станет наиболее подходящим премьер-министром Эстонии. При этом 55% респондентов отдают предпочтение Урмасу Рейнсалу, а 25% респондентов - Кае Каллас. 21% затруднились ответить.

В опросе, проведенном в ноябре прошлого года, при выборе между Урмасом Рейнсалу и Каей Каллас 53% респондентов отдали предпочтение Рейнсалу и 29% Каллас.

Кроме того, был задан вопрос: „Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти с поста премьер-министра?“ 26% ответили „нет“ или „скорее нет“, 66% „скорее да“ или „да“, а 8% затруднились ответить.

Согласно партийным предпочтениям респондентов, Кая Каллас должна уйти в отставку по мнению 99% избирателей EKRE, 91% - Центристской партии и 88% сторонников партии Isamaa.

43% сторонников Eesti 200 считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку, а 40% — что она не должна уходить в отставку.

46% сторонников соцдемов считают, что нынешняя глава правительства должна уйти в отставку, а 41% - что она не должна уходить в отставку.

84% сторонников Партии реформ считают, что Кая Каллас должна остаться на своем посту.

Этот вопрос регулярно включается в опросы MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut с конца августа 2023 года, и процент людей, поддерживающих отставку Каи Каллас, все это время остается в пределах 65-71%.

Опрос был проведен онлайн 5 марта среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие 1002 респондента.

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