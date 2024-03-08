Кто она — среднестатистическая женщина Эстонии? 45-летняя мама одного-двух детей, порой, незамужняя

По состоянию на 01.01.2023 проживающей в Эстонии женщине в среднем 44,5 лет. Более пожилые женщины живут в Ида-Вируском и Хийуском уездах — 50 и 49 лет соответственно. Наибольшая доля молодых женщин отмечается в Тартуском уезде: средний возраст женщин там составляет 42 года.