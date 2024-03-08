Новости Эстонии
08.03.2024, 08:58

Кто она — среднестатистическая женщина Эстонии? 45-летняя мама одного-двух детей, порой, незамужняя

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ФОТО: Delfi Meedia

Департамент статистики Эстонии в честь Женского дня на своей страничке в социальных сетях поделился любопытным портретом среднестатистической женщины Эстонии.

Вот этот портрет:

Среднестатистическая эстонская женщина

  • По состоянию на 01.01.2023 проживающей в Эстонии женщине в среднем 44,5 лет. Более пожилые женщины живут в Ида-Вируском и Хийуском уездах — 50 и 49 лет соответственно. Наибольшая доля молодых женщин отмечается в Тартуском уезде: средний возраст женщин там составляет 42 года.

  • Женщин больше, чем мужчин — в Эстонии проживает 718 518 женщин и 647 366 мужчин.

  • Удельный вес женщин составляет 52,6% населения нашей страны, однако по разным возрастным группам доли женщин отличаются. Среди молодого населения, наоборот, больше мужчин. Преобладание женщин отмечается среди женщин старше 52 лет.

  • На одну женщину от 15 лет и старше в среднем приходится 1,55 ребенка.

  • 34,9% совершеннолетних женщин состоят в браке.

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