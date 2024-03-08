Кто она — среднестатистическая женщина Эстонии? 45-летняя мама одного-двух детей, порой, незамужняя(6)
Департамент статистики Эстонии в честь Женского дня на своей страничке в социальных сетях поделился любопытным портретом среднестатистической женщины Эстонии.
Вот этот портрет:
По состоянию на 01.01.2023 проживающей в Эстонии женщине в среднем 44,5 лет. Более пожилые женщины живут в Ида-Вируском и Хийуском уездах — 50 и 49 лет соответственно. Наибольшая доля молодых женщин отмечается в Тартуском уезде: средний возраст женщин там составляет 42 года.
Женщин больше, чем мужчин — в Эстонии проживает 718 518 женщин и 647 366 мужчин.
Удельный вес женщин составляет 52,6% населения нашей страны, однако по разным возрастным группам доли женщин отличаются. Среди молодого населения, наоборот, больше мужчин. Преобладание женщин отмечается среди женщин старше 52 лет.
На одну женщину от 15 лет и старше в среднем приходится 1,55 ребенка.
34,9% совершеннолетних женщин состоят в браке.