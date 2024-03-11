Новости Эстонии
11.03.2024, 09:45

Новые лица, имеющие отношение к делу криптомиллионеров! Возможные пострадавшие от мошенничества надеются, что обвиняемых не вышлют в США

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Aleksander Pihlak
aleksander.pihlak@delfi.ee
Во вторник, 5 марта, в административном суде слушалось дело об экстрадиции Ивана Турыгина (на переднем плане).
Во вторник, 5 марта, в административном суде слушалось дело об экстрадиции Ивана Турыгина (на переднем плане).
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Иван Турыгин и его семья настаивают на том, чтобы административный суд аннулировал решение об экстрадиции. Такое же ходатайство подали и пять лиц, которые фигурируют в уголовном деле как якобы пострадавшие инвесторы, пишет издание Eesti Päevaleht.

5 марта в Таллиннском административном суде обсуждался вопрос об аннулировании решения правительства об экстрадиции. В январе правительство распорядилось выслать в США Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, но оба оспорили распоряжение в административном суде.

Им уже приходилось проходить аналогичные судебные разбирательства. Принятое в сентябре прошлого года правительством решение о выдаче США административный суд оставил в силе, однако окружной суд аннулировал его и присудил криптомиллионерам компенсацию в размере несколько тысяч евро.

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