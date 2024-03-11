11.03.2024, 09:45
Новые лица, имеющие отношение к делу криптомиллионеров! Возможные пострадавшие от мошенничества надеются, что обвиняемых не вышлют в США(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Иван Турыгин и его семья настаивают на том, чтобы административный суд аннулировал решение об экстрадиции. Такое же ходатайство подали и пять лиц, которые фигурируют в уголовном деле как якобы пострадавшие инвесторы, пишет издание Eesti Päevaleht.
5 марта в Таллиннском административном суде обсуждался вопрос об аннулировании решения правительства об экстрадиции. В январе правительство распорядилось выслать в США Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, но оба оспорили распоряжение в административном суде.