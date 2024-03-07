Генпрокурор Пармас: Министр юстиции хочет, чтобы я покинул свой пост(1)
Генеральный прокурор Андрес Пармас заявил о том, что министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) оказывал на него давление, чтобы он ушел в отставку, а также о том, что министр систематически дискредитировал прокуратуру своими действиями, передает rus.err. Лаанет же в отношении Пармаса инициировал служебный надзор, результаты которого покажут, есть ли основания для начала дисциплинарного производства.
"Калле Лаанет, сегодня надо это признать, заставляет меня уйти в отставку, не объяснив четких и конкретных причин, в чем дело, - сказал Андрес Пармас в интервью "Актуальной камере". - Это продолжается уже несколько месяцев".
По мнению Пармаса, долгосрочная и систематическая дискредитация учреждения со стороны министра не способствует эффективности работы прокуратуры.
"В прошлом году он пробыл за границей более полутора месяцев, претендуя на должность судьи Международного уголовного суда, сейчас он выдвинул кандидатуру на пост председателя Таллиннского окружного суда. Он все время искал способы, как покинуть прокуратуру. Он также публично заявил, что ему по душе работа в суде. Я сказал, что если ты не хочешь быть в прокуратуре, у тебя всегда есть возможность найти подходящее место", - рассказал Лаанет, признав, что что действительно рекомендовал Пармасу подумать об отставке.
Чтобы выяснить, повлияло ли как-то выдвижение кандидатуры Пармаса на различные должности вне прокуратуры на качество управления ею, Лаанет инициировал служебный надзор в отношении Пармаса.
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