Генпрокурор Пармас: Министр юстиции хочет, чтобы я покинул свой пост

"Калле Лаанет, сегодня надо это признать, заставляет меня уйти в отставку, не объяснив четких и конкретных причин, в чем дело, - сказал Андрес Пармас в интервью "Актуальной камере" . - Это продолжается уже несколько месяцев".

"В прошлом году он пробыл за границей более полутора месяцев, претендуя на должность судьи Международного уголовного суда, сейчас он выдвинул кандидатуру на пост председателя Таллиннского окружного суда. Он все время искал способы, как покинуть прокуратуру. Он также публично заявил, что ему по душе работа в суде. Я сказал, что если ты не хочешь быть в прокуратуре, у тебя всегда есть возможность найти подходящее место", - рассказал Лаанет, признав, что что действительно рекомендовал Пармасу подумать об отставке.