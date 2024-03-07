Депутаты Рийгикогу разозлили Китай. Всему виной визит на Тайвань

Группа депутатов Рийгикогу прибыла на Тайвань в понедельник. В течение рабочей недели депутаты встретились с президентом Цай Ин-вэнь, спикером парламента Хань Куо-ю, премьер-министром Чэнь Чиен-жэнем и министром иностранных дел Джозефом Ву.

В состав эстонской делегации, прилетевшей на Тайвань, входят депутаты от всех партий, кроме Центристской. Председателем делегации является Кристо Энн Вага (Партия реформ), члены делегации: Кармен Йоллер, Эстер Карузе, Катрин Куусемяэ, Тынис Лукас, Юку-Калле Райд, Луиза Рыйвас и Яак Валге.

Незадолго до вылета эстонской делегации посольство КНР в Эстонии направило в Рийгикогу официальную ноту, в которой требовало отменить поездку и призвать к ответственности всех отправившихся на Тайвань парламентариев (их перечислили поименно). "Мы надеемся, что Рийгикогу призовет своих членов признать большую чувствительность тайваньского вопроса, придерживаться принципа „единого Китая“ и не посылать неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“, - говорилось в сообщении дипмиссии.

По словам председателя эстонской делегации, направленная в Рийгикогу нота Китая была крайне высокомерной и представляла собой новый уровень амбиций со стороны китайской дипломатической миссии.

В своей ноте китайская дипломатическая миссия в Эстонии „с большим сожалением“ выразила свое „решительное несогласие“ с визитом эстонско-тайваньской группы из Рийгикогу на Тайвань. „Мы хотели бы напомнить, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и лежит в основе его основных интересов. /.../ Исходя из политики „единого Китая“ /.../ Эстония обязана отказаться от установления официальных отношений с Тайванем в любой форме. /.../ Визит членов Рийгикогу на Тайвань представляет собой форму официальных отношений, является грубым нарушением политики „единого Китая“ и игнорирует обязательства Эстонии“.

Однако гневная нота КНР осталась без ответа.

В ноябре прошлого года правительство Эстонии объявило, что разрешит открыть в Таллинне недипломатическое представительство Тайваня. Подобные представительства Тайваня есть в 20 странах ЕС.