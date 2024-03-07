Российские теннисисты допущены к участию в Олимпийских играх в Париже

ITF разрешает теннисистам из стран-агрессоров выступать в Париже, но под нейтральным флагом. „Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет позволят квалифицированным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA).

ITF подтверждает, что теннисисты из этих стран будут допущены к участию в олимпийских и паралимпийских соревнованиях по теннису в индивидуальном и нейтральном статусе, если они соответствуют принципам МОК в отношении AIN и МПК в отношении NPA.

Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в соответствующем Регламенте ITF. Решение ITF согласуется с большинством международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года“, — говорится в сообщении ITF.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил осенью прошлого года, что допустит российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. Однако окончательное решение о допуске россиян и белорусов будут принимать международные федерации.

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