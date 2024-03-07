В результате столкновения автомобиля и грузовика на шоссе Таллинн - Тарту погиб водитель

Сегодня в 15.46 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Алтнурга волости Пыльтсамаа. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик.



В результате аварии один человек получил серьезные травмы. Движение на месте происшествия было закрыто в обе стороны, автомобили направлялись в объезд. Точные обстоятельства аварии еще выясняются.

В 18.05 полиция сообщила, что движение на месте ДТП восстановлено.



В 16:55 полиция сообщила, что, к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь тяжелораненого, и водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

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