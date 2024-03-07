„Не лишить, а приостановить“. Кая Каллас пояснила свою позицию по вопросу права голоса граждан РФ на местных выборах(67)
В среду, 6 марта, на ифночасе правительства в Рийгикогу депутат фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас задал премьер-министру Кае Каллас вопрос, касающийся лишения граждан РФ права голоса на местных выборах.
„В очень многих странах Европейского союза установлено, что граждане третьих стран не могут участвовать в выборах местных самоуправлений, самый самый ближайший пример — наш сосед Латвия. И в этом нет ничего исключительного или непозволительного. Наша конституция же устанавливает, что она дает людям избирательное право, но в соответствие с нашим законодательством о выборах. Изменяя закон о выборах, нам не нужно менять конституцию“, - сказал Пыллуаас, отметив, что это решение совершенно простое.
„Однако вы от такого простого решения, где нет необходимости делать какие-то исключения, отказались, и говорите о временном лишении права голоса. Почему вы хотите пойти такой сложной дорогой, а не просто решить вопрос с помощью поправки в закон?“ - спросил Пыллуаас.
Кая Каллас не согласилась с такой юридической оценкой, а также с необходимостью полностью и навсегда лишать граждан РФ права голоса на муниципальных выборах.
„Одно дело — не давать права, а другое дело — отнимать их. Если в нашей конституции было принято решение о том, у кого есть право голосовать на местных выборах, то этим людям право голосовать было дано. Теперь лишить их права голоса, конечно, будет жестким решением.
Поэтому то решение, которые мы хотели принять, заключается именно в том, что мы приостановим (право голоса — ред.) на то время, пока идет эта агрессивная война, чтобы можно было проще это сделать и не входить в противоречия с различными международными договорами, участником которых является и Эстония.
Но, как я уже говорила — да, можно лишить этого права, изменив конституцию, и эти возможности мы в коалиции обсуждаем. Но нужно также понимать и то, что наша русскоязычная община не является единой. В том смысле, что там очень много людей, которые настроены полностью проэстонски и считают Эстонию своим домом, есть и граждане Эстонии, которые могут избирать.
Если мы подумаем о выборах Рийгикогу, то, например, та же партия Koos получила на выборах Рийгикогу совершенно весомый результат, а там могут голосовать только граждане Эстонии — не резиденты Эстонии, а именно граждане Эстонии.
На самом деле мы должны очень много заниматься тем, чтобы объединить общество, независимо от родного языка. Чтобы, если они наши люди, они почувствовали бы, что они — часть нашего общества. Это то, что мы должны иметь в виду, если будем лишать граждан России (права голосовать — ред.). Я просто говорю, какие есть есть аргументы против — те люди, которые на самом деле с Эстонией, могут исходя из этого почувствовать, что здесь русскоязычным эстонцам, членам нашего общества, гражданам, каким-то образом досаждают. Но скажу, что лично я поддерживают то, чтобы граждане государства-агрессора не могли бы в нашей стране избирать“, - сказала глава правительства.
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