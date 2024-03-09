Cвыше 130 евро в год. Коалиция планирует отойти от договоренности и заставить пенсионеров платить подоходный налог

Нынешняя правящая коалиция (Партия реформ, партия Eesti 200 и Социал-демократическая партия) подписали в апреле прошлого года коалиционный договор, согласовав программу правительства на 2023-2027 годы. Одним из пунктов договора было то, что средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом, отмечает Ärileht .

В среду министр социальной защиты Сигне Рийсало направила на согласование законопроект, согласно которому в 2025 году необлагаемый подоходным налогом пенсионный минимум составит 776 евро. Но в то же время Министерство финансов прогнозирует, что средняя пенсия вырастет в 2025 году до 826 евро. Таким образом, пенсионеры должны будут в 2025 году с прогнозируемой средней пенсии платить подоходный налог в размере 11 евро в месяц или 132 евро в год.