Экономика
09.03.2024, 09:45

Cвыше 130 евро в год. Коалиция планирует отойти от договоренности и заставить пенсионеров платить подоходный налог

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ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) направила в среду, 6 марта, на согласование законопроект, которым со следующего года изменяется предельный размер суммы, которая не облагается подоходным налогом для лиц, достигнувших пенсионного возраста. По словам Каи Каллас, освобождение пенсий от подоходного налога государству не под силу.

Нынешняя правящая коалиция (Партия реформ, партия Eesti 200 и Социал-демократическая партия) подписали в апреле прошлого года коалиционный договор, согласовав программу правительства на 2023-2027 годы. Одним из пунктов договора было то, что средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом, отмечает Ärileht.

В среду министр социальной защиты Сигне Рийсало направила на согласование законопроект, согласно которому в 2025 году необлагаемый подоходным налогом пенсионный минимум составит 776 евро. Но в то же время Министерство финансов прогнозирует, что средняя пенсия вырастет в 2025 году до 826 евро. Таким образом, пенсионеры должны будут в 2025 году с прогнозируемой средней пенсии платить подоходный налог в размере 11 евро в месяц или 132 евро в год.

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