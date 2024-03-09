09.03.2024, 09:45
Cвыше 130 евро в год. Коалиция планирует отойти от договоренности и заставить пенсионеров платить подоходный налог(87)
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA
Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) направила в среду, 6 марта, на согласование законопроект, которым со следующего года изменяется предельный размер суммы, которая не облагается подоходным налогом для лиц, достигнувших пенсионного возраста. По словам Каи Каллас, освобождение пенсий от подоходного налога государству не под силу.
Нынешняя правящая коалиция (Партия реформ, партия Eesti 200 и Социал-демократическая партия) подписали в апреле прошлого года коалиционный договор, согласовав программу правительства на 2023-2027 годы. Одним из пунктов договора было то, что средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом, отмечает Ärileht.