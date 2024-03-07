EKRE планирует остановить автомобильное движение по всей стране в знак протеста против автоналога

Партия призывает всех автомобилистов остановить свою машину 19 марта в 9 часов утра на 10 минут и включить аварийную сигнализацию. Людей просят распространять через социальные сети фото и видео остановившихся машин. По словам председателя EKRE Мартина Хельме у каждого водителя будет возможность выразить свое недовольство по отношению к глупой политике правительства и автомобильному налогу.



„Покажем правительству, что мы, как народ, не согласны с очевидно вредной и ухудшающей нашу жизнь политикой. Нынешнее правительство не будет считаться с народом, пока народ решительно не выразит свое несогласие. Правительства ряда европейских стран также были готовы отказаться от налоговой политики, которая вгоняла людей в нищету, только тогда, когда трактористы и водители грузовиков вышли на улицы в знак протеста. С помощью десятиминутной остановки движения мы пошлем сигнал правительству Эстонии о том, что пора начать прислушиваться к людям“, - сказал Мартин Хельме.