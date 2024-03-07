ФОТО | В пожаре погибли человек и собака

Сегодня в 11:25 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Лаукюла, волость Отепя, горит дом, где может находиться человек. Когда спасатели прибыли на место, открытого пламени не было видно, и им в дымозащитном снаряжении удалось сразу же проникнуть внутрь. В гостиной горели диван и груда одежды. Предметы интерьера частично обуглились и оплавились от жара. Это говорит о том, что слабый огонь горел в течение какого-то времени.

На кухне был обнаружен мужчина, его вынесли и передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, 71-летний жилец дома был признан мертвым. В комнате также была найдена мертвой собака. Огонь был немедленно локализован, спасательные работы были завершены в 13:08. Во время эвакуации спасатели обнаружили расплавленные датчики дыма на столе в гостиной.

Спасатели Отепяской пожарной части в последний раз посещали жильца дома для проведения консультаций по пожарной безопасности в начале января этого года, но делали это и раньше. К сожалению, мужчина не бросил курить в комнате, детектор дыма в прошлый раз был в нерабочем состоянии, а в комнатах скопилось много материалов, которые могли воспламениться от малейшей неосторожности. Кроме того, мужчина часто выпивал.

В этом году в пожарах уже погибли 16 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было вдвое меньше - 7. К сожалению, в большинстве зданий, где происходят большинство пожаров со смертельным исходом, нет работающих датчиков дыма на потолке в комнатах. Частыми причинами пожаров является неосторожное курение или использование открытого огня.

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