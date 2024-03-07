ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Тарту 74-летнюю Лейли. Она может находиться в Таллинне

Сегодня близкие женщины обратились в полицию с сообщением о том, что вчера утром из своего дома в Тарту ушла пожилая женщина и до сих пор не вернулась. По имеющейся на данный момент информации, женщина могла доехать на такси до автовокзала Тарту, а затем на автобусе до Таллинна. Эта информация в настоящее время проверяется.

Женщина и раньше бывала в столице, но обычно она сообщала об этом и через день возвращалась домой. Сейчас ее родственники не располагают такой информацией и не знают, где она находиться уже второй день. Телефона у нее с собой нет.



Рост Лейли составляет 160см, у нее короткие седые волосы. С собой у женщины могут быть чемоданы.



Полиция просит у всех, кто обладает информацией о местоположении или передвижениях Лейли, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.