Глава торгового центра Ülemiste: литовец сейчас живет лучше эстонца

„Эстонский менталитет того времени не способствовал тому, чтобы государство поддерживало, например определенные иностранные инвестиции, в то время как в Литве это было“, - рассказывает в передаче „Kohe selgub“ издания Ärileht Пярнитс.



"Здесь иронизировали, мол, в Литве возвращают социализм. И где мы теперь? Жизнь в Литве лучше, чем здесь“, - рассуждает он.

По словам предпринимателя, в Эстонии существует мнение, согласно которому ведение бизнеса - дело исключительно предпринимателя, а государство ограничивается созданием благоприятных условий. Это отношение, уверен глава Ülemiste, надо менять. „Вместо этого, - считает Пярнитс, - в какой-то момент нам понадобится рыночное регулирование, которое поможет нам двигаться вперед“.



Средняя зарплата в Литве также выше эстонской. Еще в декабре этот показатель составлял 1989 евро в Литве, а в последнем квартале прошлого года эстонская средняя зарплата составляла 1 904 евро.



Смотрите полностью передачу „Kohe selgub“, в которой в дискуссию вступили министр здравоохранения Рийна Сиккут, экономист Luminor Ленно Уускюла и предприниматель Гуйдо Пярнитс.

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