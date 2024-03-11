Сколько иностранных работников нужно Эстонии? „Если бы все украинские беженцы решили разом вернуться на родину, это стало бы для нас катастрофой“(15)
Украинские военные беженцы смягчили дефицит рабочей силы в Эстонии, но начали возвращаться на родину, и это беспокоит предпринимателей. Министр экономики Тийт Рийсало (Eesti 200) хотел бы увеличить иммиграционную квоту, но, по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), это предложение не пройдет. Однако, по мнению Ляэнеметса, в некоторых отраслях можно было бы быть более снисходительным к трудовым мигрантам, пишет Delfi Maaleht.
На фабрике Stenströms в Элва, производящей мужские рубашки, работают 83 человека. 15 из них — украинские военные беженцы. „Еще два года назад было очень сложно найти сотрудников. Предприятие легкой промышленности не является особенно „выгодным“ работодателем, и мне кажется, что эстоноземелец работу в этой сфере уже не ищет. Некоторые швейные предприятия закрылись“, — говорит Ярви Паало, руководитель производства фабрики.