Экономика
11.03.2024, 07:00

Сколько иностранных работников нужно Эстонии? „Если бы все украинские беженцы решили разом вернуться на родину, это стало бы для нас катастрофой“

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Eva-Lotta Kivi
eva-lotta.kivi@maaleht.ee
Jevgenia Parv
перевод
Ярви Паало, руководитель производства компании Stenströms, говорит, что по сравнению с ситуацией несколькими годами ранее, на работу поступает больше эстоноземельцев, но без украинцев все равно было бы сложно
Ярви Паало, руководитель производства компании Stenströms, говорит, что по сравнению с ситуацией несколькими годами ранее, на работу поступает больше эстоноземельцев, но без украинцев все равно было бы сложно
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Украинские военные беженцы смягчили дефицит рабочей силы в Эстонии, но начали возвращаться на родину, и это беспокоит предпринимателей. Министр экономики Тийт Рийсало (Eesti 200) хотел бы увеличить иммиграционную квоту, но, по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), это предложение не пройдет. Однако, по мнению Ляэнеметса, в некоторых отраслях можно было бы быть более снисходительным к трудовым мигрантам, пишет Delfi Maaleht.

На фабрике Stenströms в Элва, производящей мужские рубашки, работают 83 человека. 15 из них — украинские военные беженцы. „Еще два года назад было очень сложно найти сотрудников. Предприятие легкой промышленности не является особенно „выгодным“ работодателем, и мне кажется, что эстоноземелец работу в этой сфере уже не ищет. Некоторые швейные предприятия закрылись“, — говорит Ярви Паало, руководитель производства фабрики.

После того, как на рынок труда Эстонии пришли украинские беженцы, у швейной фабрики исчезли проблемы с поиском сотрудников. „Мы обучили всех на месте. Только одна украинка имела опыт работы швеей. Желание украинцев работать велико, я очень ценю их как работников“.

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