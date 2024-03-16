Новости Эстонии
16.03.2024, 18:44

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Депутат городского или волостного собрания за участие в заседании может получать до 656 евро

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Rein Sikk
rein.sikk@maaleht.ee
„В Нарве быть членом городского собрания не только почетно, но и выгодно“, - говорит бывший мэр приграничного города Катри Райк.
„В Нарве быть членом городского собрания не только почетно, но и выгодно“, - говорит бывший мэр приграничного города Катри Райк.
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Если члены волостных собраний Вормси, Рухну, Рыуге и Кадрина выполняют свою работу совершенно бескорыстно, то в Нарве, например, заседание городского собрания, в составе которого 31 депутат, обходится более чем в 20 000 евро, каждый депутат получает за участие в заседании 656 евро. Сотни евро получают ежемесячно и народные избранники некоторых других самоуправлений, пишет издание Maaleht.

Судя по составленной Maaleht сводной таблице, зарплаты членов городских и волостных собраний местных самоуправлений, выплачиваемые народным избранникам суммы могут различаться в несколько раз.

Возглавляет таблицу Таллинн: депутатам горсобрания ежемесячно выплачивают 843 евро, но заседания проводятся два раза в месяц. Члены Нарвского, Тартуского, Харкуского и Кейлаского собраний получают за участие в заседаниях больше, чем депутаты столичного горсобрания. В последних строчках таблицы значатся депутаты самоуправлений, которые за участие в заседаниях получают около двадцати евро или вообще ничего не получают.

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