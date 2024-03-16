БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Депутат городского или волостного собрания за участие в заседании может получать до 656 евро

Судя по составленной Maaleht сводной таблице, зарплаты членов городских и волостных собраний местных самоуправлений, выплачиваемые народным избранникам суммы могут различаться в несколько раз.

Возглавляет таблицу Таллинн: депутатам горсобрания ежемесячно выплачивают 843 евро, но заседания проводятся два раза в месяц. Члены Нарвского, Тартуского, Харкуского и Кейлаского собраний получают за участие в заседаниях больше, чем депутаты столичного горсобрания. В последних строчках таблицы значатся депутаты самоуправлений, которые за участие в заседаниях получают около двадцати евро или вообще ничего не получают.