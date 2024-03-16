16.03.2024, 18:44
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Депутат городского или волостного собрания за участие в заседании может получать до 656 евро(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если члены волостных собраний Вормси, Рухну, Рыуге и Кадрина выполняют свою работу совершенно бескорыстно, то в Нарве, например, заседание городского собрания, в составе которого 31 депутат, обходится более чем в 20 000 евро, каждый депутат получает за участие в заседании 656 евро. Сотни евро получают ежемесячно и народные избранники некоторых других самоуправлений, пишет издание Maaleht.