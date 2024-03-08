08.03.2024, 12:04
Компания Kõu Mobility сокращает работников(1)
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Секретарь Кассы по безработице Лаури Коол подтвердил, что компания Kõu Mobility Group подала сообщение о сокращении 13 работников.
„Во многих областях экономики замедлились темпы роста, не стал исключением и сектор легких электрических средств передвижения. Для того чтобы продолжать работу, Kõu Mobility Group (в нее входит фирма Comodule) пересмотрела все свои бизнес-планы, и, к сожалению, некоторых работников придется сократить“, - сказал руководитель компании Кристьян Марусте.