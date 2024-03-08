Новости Эстонии
08.03.2024, 12:04

Компания Kõu Mobility сокращает работников

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Kaspar Viira
kaspar.viira@arileht.ee
Из-за замедлившегося темпа роста, как сказал глава компании Кристьян Марусте, пришлось пересмотреть планы и реорганизовать некоторые команды.
Из-за замедлившегося темпа роста, как сказал глава компании Кристьян Марусте, пришлось пересмотреть планы и реорганизовать некоторые команды.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Секретарь Кассы по безработице Лаури Коол подтвердил, что компания Kõu Mobility Group подала сообщение о сокращении 13 работников.

„Во многих областях экономики замедлились темпы роста, не стал исключением и сектор легких электрических средств передвижения. Для того чтобы продолжать работу, Kõu Mobility Group (в нее входит фирма Comodule) пересмотрела все свои бизнес-планы, и, к сожалению, некоторых работников придется сократить“, - сказал руководитель компании Кристьян Марусте.

„Решение о сокращение далось нелегко, мы благодарим всех, кто внес свой вклад в продвижение экологически чистого транспорта. Мы не теряем оптимизма и верим, что рынок микромобильности имеет потенциал, со временем сектор восстановится“, - добавил Марусте.

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