Компания Kõu Mobility сокращает работников

„Во многих областях экономики замедлились темпы роста, не стал исключением и сектор легких электрических средств передвижения. Для того чтобы продолжать работу, Kõu Mobility Group (в нее входит фирма Comodule) пересмотрела все свои бизнес-планы, и, к сожалению, некоторых работников придется сократить“, - сказал руководитель компании Кристьян Марусте.