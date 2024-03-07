В среду вечером в сети Elisa был масштабный сбой. Что произошло?

Как сообщили клиенты, связь не работала по всей Эстонии. В течение часа, по меньшей мере, клиенты не могли пользоваться мобильной связью и интернетом.

„Что происходит с интернетом компании Elisa в Тарту и Тартумаа, возможно, и в других районах Эстонии? Интернет не работает, самообслуживание не отвечает“, - написал вчера в 23.40 одна из клиентов Elisa.

„Интернет Elisa не работает уж почтит целый час!“ - недовольно сообщил еще один клиент, добавив, что мобильный оператор никак не комментирует это обстоятельство.

Утром в четверг Elisa сообщила, что вчера поздно вечером из-за технической неисправности в сети было нарушено использование мобильной передачи данных, что, в свою очередь, отразилось на использовании услуги телевидения.

„В период с 22:22 до 23:40 в местах по всей Эстонии были перебои в работе услуг. Нарушение было вызвано сбоями оборудования в базовой сети, что привело к обрыву сеансов передачи данных. Беспорядки затронули внутренние службы Эстонии, внешние связи работали нормально. Мы искренне извиняемся перед клиентами!“, сообщила Elisa.

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