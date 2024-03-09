В 2024 году зарплаты в Эстонии будут расти медленнее, чем прежде

„Основное повышение заработной платы уже позади, но зарплаты продолжают расти. Две трети прошлогоднего повышения пришлось на первое полугодие и только треть на второе, это показывает, насколько замедлился рост заработной платы“, – полагает аналитик Luminor Ленно Уускюла .

7% вместо 11%

Аналитики относительно единодушны в том, что в этом году рост заработной платы замедлится, поскольку занятость снижается, а значит работодатели будут иметь более широкий выбор сотрудников. По мнению аналитика Центрального банка Орсоли Соосааре, об этом свидетельствуют и результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований в январе и феврале. Согласно нему, ожидания работодателей от занятости и предполагаемой нехватки рабочей силы в 2024 году будут ниже среднего исторического уровня.