В 2024 году зарплаты в Эстонии будут расти медленнее, чем прежде(2)
Аналитики прогнозируют, что заработная плата, которая в прошлом году выросла почти на 11%, снова будет повышаться в этом году, но уже не такими стремительными темпами. Об этом пишут „Деловые ведомости“.
„Основное повышение заработной платы уже позади, но зарплаты продолжают расти. Две трети прошлогоднего повышения пришлось на первое полугодие и только треть на второе, это показывает, насколько замедлился рост заработной платы“, – полагает аналитик Luminor Ленно Уускюла.
7% вместо 11%
Аналитики относительно единодушны в том, что в этом году рост заработной платы замедлится, поскольку занятость снижается, а значит работодатели будут иметь более широкий выбор сотрудников. По мнению аналитика Центрального банка Орсоли Соосааре, об этом свидетельствуют и результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований в январе и феврале. Согласно нему, ожидания работодателей от занятости и предполагаемой нехватки рабочей силы в 2024 году будут ниже среднего исторического уровня.
Рост зарплат в государственном секторе также замедлится. По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата вырастет на семь процентов.
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