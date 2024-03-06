ЧП и криминал
06.03.2024, 17:08

В Ласнамяэ 73-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину

 (4)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Утром в среду, 6 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором 73-летний водитель сбил 35-летнюю женщину.

Инцидент случился в 9.48 на улице Маяка. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, по предварительным данным, автомобиль Honda двигался по улице Маяка со стороны улицы Палласти в сторону Петербургского шоссе.

Водитель машины — 73-летний мужчина — не заметил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом переходе, и сбил ее.

Водитель был трезв. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии