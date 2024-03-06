06.03.2024, 17:08
В Ласнамяэ 73-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину(4)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Утром в среду, 6 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором 73-летний водитель сбил 35-летнюю женщину.
Инцидент случился в 9.48 на улице Маяка. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, по предварительным данным, автомобиль Honda двигался по улице Маяка со стороны улицы Палласти в сторону Петербургского шоссе.
Водитель машины — 73-летний мужчина — не заметил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом переходе, и сбил ее.
Водитель был трезв. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
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