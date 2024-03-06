В Ласнамяэ 73-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину

Инцидент случился в 9.48 на улице Маяка. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, по предварительным данным, автомобиль Honda двигался по улице Маяка со стороны улицы Палласти в сторону Петербургского шоссе.

Водитель машины — 73-летний мужчина — не заметил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом переходе, и сбил ее.

Водитель был трезв. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

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