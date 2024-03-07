Кристина Каллас о переходе обучения HEV-детей на эстонский: не все школы готовы приложить усилия(9)
В среду на ифночасе правительства в Рийгикогу депутат Вадим Белобровцев (Центристская партия) задал министру образования и науки Кристине Каллас вопрос, касающийся перехода на эстонский язык обучения детей с особыми потребностями в обучении (HEV-дети).
„Их родители обеспокоены, что будет первого сентября. Я пытаюсь их успокоить, но иногда не знаю, что им ответить“, - сказал депутат.
Белобровцев напомнил, что 8 января собиралась комиссия по культуре, и представитель Министерства образования конкретно сказал, что будет комиссия, которая выработает порядок — как переводить HEV-детей на эстоноязычное обучение в каждом конкретном учебном заведении. Прошло уже два месяца, но эта комиссия на появилась. К тому же, по словам депутата, есть случаи, когда по конкретному ребенку имеется мнение врача, что тот не может учиться на другом языке, то есть должен учиться только на родном.
„Как должны поступать родители в таких ситуациях и что всё-таки будет с этой комиссией?“
По словам Кристины Каллас, в Эстонии имеется четыре школы для детей с особыми потребностями, где обучение идет на русском языке — две в Ида-Вирумаа и две — в Таллинне.
„Для этих школ созданы отдельные команды. Вы называете это комиссией, на самом деле это отдельные команды, которые индивидуально работают с каждой школой с тем, чтобы 31-го марта, когда у школ последний срок для представления своих программ действий по переходу, у этих четырех школ для детей с особыми потребностями была бы конкретная согласованная программа действий по переходу на эстоноязычное обучение, которая может отличаться от программы действий для обычных школ.
Эти команды посетили все четыре школы. Готовность принимающей стороны к сотрудничеству и составлению программы действий в этих школах была очень разной. Нельзя сказать, чтобы все были бы готовы приложить усилия во имя того, чтобы составить этот план действий.
Я не стану здесь выделять эти школы. Мы прикладываем усилия для того, чтобы к 31 марта, когда школы должны представить свои планы действий, у всех этих четырех школ — Ласнамяэская основная школа, Основная школа Кадака, Школа Паю в Нарве и Основная школа Ахтме, представили согласованные со специалистами планы действий, касающиеся детей с особыми потребностями — как реально в этих школах будет проходить переход и какими шагами.
Я очень надеюсь, что эти планы действий у данных школ к 31-му марта будут готовы. Отдельная тема — остальные дети с особыми потребностями, которые не учатся в этих четырех школах. В случае этих детей мы сказали, что это всегда будет индивидуальное решение — может ли этот ребенок переходить на эстоноязычное обучение. Мы должны эти случаи, конечно, разрешать, но в отношении всех других детей, которые не учатся в школах для детей с особыми потребностями, эти решения будут индивидуальными“,- сказала Кристина Каллас.
Как пояснила министр, в этих единичных случаях должны разбираться местные самоуправления (например, Таллиннский департамент образования) и содержатели школ.
„Если содержатель школы не может сам решить вопрос, поскольку юридически он не совсем ясен, то он может обратиться к Министерству образования. Не родитель напрямую к Министерству образования, так как министерство эти вопросы не решает. Всё-таки содержатель школы — это тот, кто должен эти вопросы решать. Это моя рекомендация, как такие единичные случаи разрешать“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.