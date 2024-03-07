Кристина Каллас о переходе обучения HEV-детей на эстонский: не все школы готовы приложить усилия

„Их родители обеспокоены, что будет первого сентября. Я пытаюсь их успокоить, но иногда не знаю, что им ответить“, - сказал депутат.

Белобровцев напомнил, что 8 января собиралась комиссия по культуре, и представитель Министерства образования конкретно сказал, что будет комиссия, которая выработает порядок — как переводить HEV-детей на эстоноязычное обучение в каждом конкретном учебном заведении. Прошло уже два месяца, но эта комиссия на появилась. К тому же, по словам депутата, есть случаи, когда по конкретному ребенку имеется мнение врача, что тот не может учиться на другом языке, то есть должен учиться только на родном.

„Как должны поступать родители в таких ситуациях и что всё-таки будет с этой комиссией?“

По словам Кристины Каллас, в Эстонии имеется четыре школы для детей с особыми потребностями, где обучение идет на русском языке — две в Ида-Вирумаа и две — в Таллинне.

„Для этих школ созданы отдельные команды. Вы называете это комиссией, на самом деле это отдельные команды, которые индивидуально работают с каждой школой с тем, чтобы 31-го марта, когда у школ последний срок для представления своих программ действий по переходу, у этих четырех школ для детей с особыми потребностями была бы конкретная согласованная программа действий по переходу на эстоноязычное обучение, которая может отличаться от программы действий для обычных школ.

Эти команды посетили все четыре школы. Готовность принимающей стороны к сотрудничеству и составлению программы действий в этих школах была очень разной. Нельзя сказать, чтобы все были бы готовы приложить усилия во имя того, чтобы составить этот план действий.