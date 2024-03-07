07.03.2024, 10:01
Самый молодой депутат Рийгикогу Хана Лахе стремится в Европарламент(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хана Лахе (Партия реформ), известная активистка в области борьбы с изменением климата, хотела бы попробовать свои силы в Европарламенте.
Хана Лахе подтвердила Delfi, что хотела бы, чтобы ее кандидатура была включена в список баллотирующихся в Европарламент. В конце марта Партия реформ проведет выборы и путем голосования отберет тех, кто будет включен в список кандидатов на выборах в Европарламент. „Заявление о том, что хочу баллотироваться, я уже подала. Подписи собраны“, - сказала она.