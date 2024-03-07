Самый молодой депутат Рийгикогу Хана Лахе стремится в Европарламент

Хана Лахе подтвердила Delfi, что хотела бы, чтобы ее кандидатура была включена в список баллотирующихся в Европарламент. В конце марта Партия реформ проведет выборы и путем голосования отберет тех, кто будет включен в список кандидатов на выборах в Европарламент. „Заявление о том, что хочу баллотироваться, я уже подала. Подписи собраны“, - сказала она.