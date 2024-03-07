Новости Эстонии
07.03.2024, 10:01

Самый молодой депутат Рийгикогу Хана Лахе стремится в Европарламент

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Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Хана Лахе
Хана Лахе
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Хана Лахе (Партия реформ), известная активистка в области борьбы с изменением климата, хотела бы попробовать свои силы в Европарламенте.

Хана Лахе подтвердила Delfi, что хотела бы, чтобы ее кандидатура была включена в список баллотирующихся в Европарламент. В конце марта Партия реформ проведет выборы и путем голосования отберет тех, кто будет включен в список кандидатов на выборах в Европарламент. „Заявление о том, что хочу баллотироваться, я уже подала. Подписи собраны“, - сказала она.

Как уточнила Хана Лахе, если ее выберут в Европарламент, она сосредоточится в основном на вопросах, которые касаются политики в области климата и окружающей среды. „Меня интересует, как выполняются Парижское соглашение по климату и Зеленая сделка Евросоюза, как осуществляется переход к зеленой экономике“, - перечислила она.

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