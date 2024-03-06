ВИДЕООПРОС | „Ты не можешь сказать сразу, что будешь делать больно“. Как избиратели прожили год после выборов в Рийгикогу

„В выборах участвовал и, надо признать, удивился тому, что произошло. Как все мы, наверное, — рассказал опрошенный мужчина. — Те, за кого голосовал, разочаровали. Все, что сейчас делает коалиция, не было обещано. Они это не обещали, но они это сделали. Конечно, это было неожиданно. С другой стороны, в нынешних условиях многое из того, что было сделано, — оправдано. Экономическая ситуация, ситуация с безопасностью... Наверное, выбора не было. Но чисто по-человечески хорошо было бы об этом предупредить, что будут такие непопулярные действия. Политика - это как маркетинг. Ты не можешь сказать сразу, что ты будешь делать больно“.