Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар: союзники должны поддерживать Украину до ее победы

Грег Фергус прибыл в Эстонию по приглашению Лаури Хуссара и впервые посещает нашу страну. В среду он встретится с премьер-министром Каей Каллас, министром обороны Ханно Певкуром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

Во встрече спикеров также принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Канадой Пеэтер Тали.

Во время встречи Хуссар и Фергус также обсудили отношения между Эстонией и Канадой и укрепление сотрудничества. Хуссар положительно отозвался о том, что Канада открыла в Таллинне полноценное посольство и назначила в Эстонию посла. Также он выразил признание канадским предпринимателям за инвестиции в строительство в Нарве первого в Европе завода по производству магнитов из редкоземельных металлов. „Строительство завода по производству магнитов создает в регионе новые рабочие места и доказывает, что хоть мы и граничим с Россией, Эстония по-прежнему остается безопасным государством, в которое можно инвестировать“, – сказал Хуссар.

Спикеры обсудили использование замороженных российских активов для поддержки Украины и изменения в этом вопросе в США и в Европейском союзе. Первое чтение в Рийгикогу прошел инициированный правительством законопроект, позволяющий направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные российские активы, находящиеся под международными санкциями.

Хуссар высоко оценил заключенное Канадой с Украиной соглашение о гарантиях безопасности и отметил, что Эстония также решила предоставить Украине долгосрочную военную помощь, размер которой на протяжении следующих четырех лет составит 0,25 % ВВП. По его словам, Эстония призывает взять на себя схожие обязательства и другие государства, поддерживающие Украину.

Хуссар отметил, что ситуация на фронте в настоящий момент крайне обострена и Украина нуждается в срочной помощи в борьбе с Россией. „Украина нуждается в решениях союзников. Ей необходимы дополнительные оружие и боеприпасы, быстрее и в бо́льших количествах, чем ранее“, – сказал он.

Во время встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном спикер Рийгикогу Лаури Хуссар сообщил, что Эстония поддерживает демократию в Армении и стремления страны вступить в Европейский союз.

Хуссар отметил, что Эстония и Армения поддерживают очень хорошие отношения. „Демократия и свобода – наши общие ценности, и мы приложим все усилия для того, чтобы поддержать Армению в сохранении демократии и в стремлении укрепить сотрудничество с Европейским союзом“, – сказал Хуссар. По его словам, мы очень хорошо понимаем друг друга, разделяя общее прошлое.

Хуссар поблагодарил Армению за предоставленную Украине гуманитарную помощь и выражение поддержки в международных организациях. „Украина нуждается в помощи и бо́льших ресурсах в этой брутальной войне. Ситуация на фронте – тяжелая. Помогая Украине, мы помогаем сохранить основанный на правилах миропорядок“, – отметил он.

Отвечая на вопрос Хуссара о том, какие шаги Армения сделала для сближения с Европейским союзом, Симонян заверил, что Армения видит себя частью демократической Европы, и среди прочего привел в пример деятельность Армении по укреплению энергетической безопасности. Спикер парламента Армении отметил, что сокращение зависимости от российского газа крайне важно как для ЕС, так и для Армении, и уточнил, что существенная часть потребляемой Арменией энергии уже сейчас производится за счет солнца. В планах также построить еще одну АЭС. Хуссар отметил, что в настоящий момент Эстония занимается схожими вопросами. „Дальнейшее развитие энергетики актуально во многих странах. В Эстонии мы также говорим о возможностях строительства АЭС и о развитии возобновляемой энергии“, – сказал он.

Во встрече также принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Арменией Мати Райдма. В пятницу Симонян встретится с председателем комиссии по делам Европейского союза Лийзой Пакоста.

Спикер парламента Армении также планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.