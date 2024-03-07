Таллинн готовится создать Коплискую добровольческую спасательную команду(2)
Город Таллинн совместно с партнерами намерен создать некоммерческую организацию, которая будет координировать деятельность Коплиской команды добровольных спасателей. Цель этой инициативы заключается в поддержке выполнения задач, возложенных на Спасательный департамент, особенно в районе Пыхья-Таллинн. Если Городское собрание поддержит этот план, команда добровольных спасателей начнёт работу уже в апреле.
Государственную спасательную команду в Копли закрыли 31 января. Вместо неё планируется создать добровольческую спасательную команду, которая частично или полностью взяла бы на себя функции государственной, а также получила бывшее помещение Коплиской команды на улице Анкру.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, достойно сожаления то, что государство не нашло способа сохранить спасательные мощности в районе, где проживает более 60 000 человек. «Поэтому местное самоуправление вместе с волонтёрами должно взять на себя обязанности государства по обеспечению безопасности горожан. Наличие местной спасательной команды позволит быстро реагировать на пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, что может спасти как жизни, так и имущество, а также укрепить ощущение безопасности в местном сообществе», - сказал мэр.
«Мы не могли допустить, чтобы на полуострове Копли, окружённом морем с трёх сторон, возникла бы ситуация, при которой помощь прибудет слишком поздно. Поэтому мы благодарны партнёрам, сотрудничество с которыми позволит нам обеспечить возможность и в будущем рассчитывать на помощь спасателей», – добавил Кылварт.
Город Таллинн намерен создать некоммерческую организацию Tallinna Vabatahtlik Pääste в сотрудничестве с НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, созданной совместно некоммерческими организациями Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing и Lilleküla Vabatahtlik Pääste.
Город планирует участвовать в организации поддержки спасательных работ через некоммерческую организацию, так как добровольцы сами по себе не имеют необходимых ресурсов для обеспечения спасательных мощностей в запланированных масштабах.
Цель создания команды – обеспечение доступности базовой услуги спасения с апреля 2024 года. Это означает круглосуточное реагирование способной погружаться в дым спасательной команды из здания в Копли и готовность к выезду в течение 60 секунд. Кроме того, Таллиннская добровольная служба спасения обеспечит более быстрые и эффективные действия в случае серьёзных происшествий, что позволит оперативнее реагировать и эффективнее задействовать ресурсы. Со временем могут добавиться и другие услуги или возможности, включая профилактическую работу и спасение на море.
НКО Tallinna Vabatahtlik Päaste заключит со Спасательным департаментом договор об организации деятельности добровольных спасателей, участвующих в спасательных и профилактических действиях. Спасательный департамент также предоставит оборудование и обучение.
Финансировать деятельность НКО Tallinna Vabatahtlik Pääste планируется за счёт целевого и проектного финансирования. Город планирует поддержать деятельность объединения путём заключения договора о поддержке деятельности в рамках средств, предусмотренных в городском бюджете.
Создание некоммерческой организации должно быть одобрено Таллиннским городским собранием.
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