Таллинн готовится создать Коплискую добровольческую спасательную команду

Государственную спасательную команду в Копли закрыли 31 января. Вместо неё планируется создать добровольческую спасательную команду, которая частично или полностью взяла бы на себя функции государственной, а также получила бывшее помещение Коплиской команды на улице Анкру.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, достойно сожаления то, что государство не нашло способа сохранить спасательные мощности в районе, где проживает более 60 000 человек. «Поэтому местное самоуправление вместе с волонтёрами должно взять на себя обязанности государства по обеспечению безопасности горожан. Наличие местной спасательной команды позволит быстро реагировать на пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, что может спасти как жизни, так и имущество, а также укрепить ощущение безопасности в местном сообществе», - сказал мэр.

«Мы не могли допустить, чтобы на полуострове Копли, окружённом морем с трёх сторон, возникла бы ситуация, при которой помощь прибудет слишком поздно. Поэтому мы благодарны партнёрам, сотрудничество с которыми позволит нам обеспечить возможность и в будущем рассчитывать на помощь спасателей», – добавил Кылварт.

Город Таллинн намерен создать некоммерческую организацию Tallinna Vabatahtlik Pääste в сотрудничестве с НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, созданной совместно некоммерческими организациями Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing и Lilleküla Vabatahtlik Pääste.

Город планирует участвовать в организации поддержки спасательных работ через некоммерческую организацию, так как добровольцы сами по себе не имеют необходимых ресурсов для обеспечения спасательных мощностей в запланированных масштабах.