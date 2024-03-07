В субботу исполняется 80 лет бомбардировкам Таллинна: в столице состоится ряд мероприятий

По инициативе Общества охраны памятников старины Эстонии в столице пройдет ряд памятных мероприятий по случаю печальной годовщины.

В годовщину мартовской бомбардировки в 12 часов на кладбище Сиселинна у памятника жертвам мартовской бомбардировки состоится традиционная поминальная служба. В 18 часов в церкви Нигулисте начнётся поминальная служба и концерт, на котором выступит камерный хор хоровой академии Вероники Портсмут; в 19:15 на улице Харью будут зажжены свечи, на таллиннских церквях прозвонят траурные колокола. Больше информации на сайте Общества охраны памятников старины Эстонии .

В 20 часов в церкви Каарли будет исполнен масштабный „Военный реквием“ Бенджамина Бриттена. Концерт организует Эстонская академия музыки и театра в сотрудничестве с Таллинном. Билеты на „Военный реквием“ в продаже в Piletikeskus и Piletilevi. Дополнительная информация о концерте здесь .

Управа района Кесклинн откроет в честь годовщины 9 марта в 17:00 на пересечении улицы Харью и площади Вабадузе инсталляцию, изображающую начало улицы Харью до бомбардировки. Изображение останется на углу улицы до конца марта.

„В годовщину мартовских бомбардировок мы оглядываемся на ту ужасную ночь, которую пережили таллиннцы 80 лет назад. Если у нас перед глазами будет и то, что было до массового разрушения, это еще сильнее подчеркнет огромный и страшный масштаб содеянного. И не позволит забыть“, — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

На памятном мероприятии выступят старший куратор Таллиннского городского музея Тоомас Абилине и заместитель старейшины Кесклинна Никита Грознов. С музыкальными номерами выступит трубач Неэме Отс.

В марте 1944 года советские ВВС бомбили Таллинн и другие города Эстонии. На Таллинн вечером 9 марта и в последующую ночь было организовано два бомбовых налета, в ходе которых всего было уничтожено 1549 зданий, еще 3350 домов были повреждены. Одним из наиболее красноречивых следов той страшной ночи стало исчезновение застройки улицы Харью со стороны Тоомпеа.