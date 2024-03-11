Эстонская фирма снискала успех за рубежом: Turnit создала в Швеции единую систему продажи билетов

Дигитальная услуга создана для того, чтобы сделать рынок общественного транспорта в Швеции современным. Она облегчает продажу билетов и увеличивает возможности поставщиков услуг для перекрестных продаж, позволяя им предлагать пассажирам дополнительные услуги.

Теперь пассажирам в Швеции удобнее планировать и бронировать поездки, которые охватывают нескольких поставщиков услуг, в том числе и конкурирующие фирмы.

Система Turnit Hub будет организовывать продажу билетов более 50 различных поставщиков на шведском рынке, в том числе SJ (Шведские государственные железные дороги), Vy Group (Норвежские государственные железные дороги), Arlanda Express, SL (Департамент общественного транспорта Стокгольма), Västtrafik (Департамент общественного транспорта Гётеборга), Skanetrafiken, Mälardalstrafiken, Inlandsbanan и MTRX.