Марко Михкельсон: новый нижний предел расходов на оборону для стран-членов НАТО должен составить 3% ВВП

По словам Стойческу, встречи с помощником генерального секретаря НАТО по разведке Скоттом Бреем и помощником генерального секретаря по планированию Ангусом Лапсли позволили убедиться в том, что альянс сделал правильные выводы по агрессии России в Украине. В то же время, работа по укреплению сил сдерживания и наращиванию оборонных мощностей должна продолжиться в ускоренном темпе. Стойческу отметил, что в июле на саммите НАТО в Вашингтоне, помимо единства и эффективной поддержки Украины, союзники должны продемонстрировать и реальные успехи в сфере укрепления коллективной обороны.

Михкельсон положительно отозвался об активной деятельности НАТО и стремительных успехах альянса в области защиты своих членов и сдерживания противника. „Это в особенности касается военного планирования и управления. В то же время, государства-члены уже сейчас должны понять, что новый нижний предел расходов на оборону должен составить три процента ВВП – именно такой предел мы уже ввели в Эстонии“, – подчеркнул он.

До встреч в штаб-квартире НАТО Михкельсон и Стойческу также приняли участие в Межпарламентской конференции по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности и Общей политики безопасности и обороны ЕС. В фокусе конференции были дальнейшая и последовательная поддержка Украины и укрепление безопасности Европы. Участники конференции также обсудили влияние войны Израиля и ХАМАС на ситуацию с безопасностью в мире.

Конференция проходила в рамках председательства Бельгии в Совете Европейского союза, которое началось 1 января и продлится до конца июня.

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