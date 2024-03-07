ВИДЕО | Любите сладкие напитки? Будьте готовы раскошелиться

Министр уверена, что налог окажет реальное влияние. Например, какой-нибудь ребенок не купит из-за него лимонад или, по крайней мере, не будет пить его каждый день.

Какие же напитки будут облагаться налогом? Подслащенные напитки, в которых содержится не менее 5 граммов сахара на 100 миллилитров, или которые содержат подсластители. Лимонад, спортивные и энергетические напитки, квас, вода с различными вкусами и безалкогольное пиво. Алкогольные напитки, не содержащие сахар и подсластители фруктовые и овощные напитки, а также молочные изделия этим налогом облагаться не будут.

Законопроект предусматривает разные ставки налога на подслащенные напитки. Так, например, если 500 миллилитрах прохладительного напитка содержится не менее 5 граммов, но меньше 8 граммов сахара на 100 миллилитров, то налог составит 7,5 цента. То же самое относится к энергетикам, которые содержат только подсластители.

Но если в 500 миллилитрах прохладительного напитка содержится 8 и более граммов сахара на 100 миллилитров, то налог составит 22,5 цента. Большинство прохладительных напитков относится к такой категории. Например, покупая двухлитровую бутылки Coca-Cola, придется иметь в виду, что налог составит 90 центов.

Рийна Сиккут уверена, что высокие налоговые ставки подтолкнут производителей к тому, чтобы внести изменения в рецепты напитков. „Но в первую очередь налог должен повлиять на потребление подслащенных напитков“, - сказала Сиккут.

Поступление налога может снизится

Что касается госбюджета, то, по словам Рийны Сиккут, в первые годы налог действительно может обеспечить поступление 25 миллионов евро в год. Если в следующие годы налоговые поступления сократятся, то, как сказала министр, это даже хорошо, значит, потребление подслащенных напитков сократится, что принесет пользу для здоровья.