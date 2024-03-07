ВИДЕО | Любите сладкие напитки? Будьте готовы раскошелиться(6)
Около 25 миллионов евро станет ежегодно приносить в госбюджет „сахарный налог“, о котором так много говорилось. Тем не менее, министр здравоохранения Рийна Сиккут подчеркивает, что налог на сладкие, или подслащенные напитки вводится для того, чтобы укоренились полезные для здоровья привычки.
Министр уверена, что налог окажет реальное влияние. Например, какой-нибудь ребенок не купит из-за него лимонад или, по крайней мере, не будет пить его каждый день.
Какие же напитки будут облагаться налогом? Подслащенные напитки, в которых содержится не менее 5 граммов сахара на 100 миллилитров, или которые содержат подсластители. Лимонад, спортивные и энергетические напитки, квас, вода с различными вкусами и безалкогольное пиво. Алкогольные напитки, не содержащие сахар и подсластители фруктовые и овощные напитки, а также молочные изделия этим налогом облагаться не будут.
Законопроект предусматривает разные ставки налога на подслащенные напитки. Так, например, если 500 миллилитрах прохладительного напитка содержится не менее 5 граммов, но меньше 8 граммов сахара на 100 миллилитров, то налог составит 7,5 цента. То же самое относится к энергетикам, которые содержат только подсластители.
Но если в 500 миллилитрах прохладительного напитка содержится 8 и более граммов сахара на 100 миллилитров, то налог составит 22,5 цента. Большинство прохладительных напитков относится к такой категории. Например, покупая двухлитровую бутылки Coca-Cola, придется иметь в виду, что налог составит 90 центов.
Рийна Сиккут уверена, что высокие налоговые ставки подтолкнут производителей к тому, чтобы внести изменения в рецепты напитков. „Но в первую очередь налог должен повлиять на потребление подслащенных напитков“, - сказала Сиккут.
Поступление налога может снизится
Что касается госбюджета, то, по словам Рийны Сиккут, в первые годы налог действительно может обеспечить поступление 25 миллионов евро в год. Если в следующие годы налоговые поступления сократятся, то, как сказала министр, это даже хорошо, значит, потребление подслащенных напитков сократится, что принесет пользу для здоровья.
Налог на подслащенные напитки действует более чем в ста странах. В Эстонии „налог на сахар“ уже пытались ввести, но попытка провалилась. „Тогда не удалось достичь компромисса в правительстве. Нынешняя коалиция единодушна в том, что налог необходим“, - сказала Сиккут, согласившись с тем, что популярным такой налог назвать нельзя.
Налоговые ставки определены не окончательно, Сиккут не исключает, что со временем они могут повыситься.
Предположительно налог на подслащенные напитки вступит в силу в 2025 году, тогда же, когда и автомобильный налог.
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