06.03.2024, 12:08
ТРАНСЛЯЦИЯ | На инфочасе правительства в Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают Кая Каллас, Кристина Каллас и Калле Лаанет(4)
В 12 часов в Рийгикогу начался инфочас правительства, в котором участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас, а также министр юстиции Калле Лаанет.
Премьер-министр ответит на вопросы, которые касаются решений правительства, ситуации в государстве, коалиционного договора, доступности электроэнергии, распространении дезинформации, ситуации в сфере безопасности, поддержке морских ветряных парков, участии Сил обороны в войне в Украине, также бизнеса, связанного с покупкой древесины в России.
Министр образования и науки ответит на вопросы, касающиеся перехода сферы образования на эстонский язык.
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