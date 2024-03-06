Новости Эстонии
06.03.2024, 12:08

ТРАНСЛЯЦИЯ | На инфочасе правительства в Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают Кая Каллас, Кристина Каллас и Калле Лаанет

 (4)
Delfi

В 12 часов в Рийгикогу начался инфочас правительства, в котором участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас, а также министр юстиции Калле Лаанет.

Премьер-министр ответит на вопросы, которые касаются решений правительства, ситуации в государстве, коалиционного договора, доступности электроэнергии, распространении дезинформации, ситуации в сфере безопасности, поддержке морских ветряных парков, участии Сил обороны в войне в Украине, также бизнеса, связанного с покупкой древесины в России.

Министр образования и науки ответит на вопросы, касающиеся перехода сферы образования на эстонский язык.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии