ТРАНСЛЯЦИЯ | На инфочасе правительства в Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают Кая Каллас, Кристина Каллас и Калле Лаанет

Премьер-министр ответит на вопросы, которые касаются решений правительства, ситуации в государстве, коалиционного договора, доступности электроэнергии, распространении дезинформации, ситуации в сфере безопасности, поддержке морских ветряных парков, участии Сил обороны в войне в Украине, также бизнеса, связанного с покупкой древесины в России.

Министр образования и науки ответит на вопросы, касающиеся перехода сферы образования на эстонский язык.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.