Энергетик Игорь Крупенский прокомментировал рекордные инвестиции в инженерное образование

„Инвестирование в инженерное образование — ключевой шаг для Эстонии, целью которого является подготовка специалистов, способных решать актуальные задачи, - говорит Игорь Крупенский. - Вложив 39,4 миллиона евро в Инженерную академию, государство нацелено на обеспечение соответствия нашего образования современным требованиям, способствуя развитию технологий и устойчивому развитию“.

По его словам, около 15 лет назад запуск ИТ-академии кардинально изменил положение Эстонии в мире ИТ, продемонстрировав, как активная поддержка образования может стимулировать рост и инновации. „На основе этого опыта теперь есть цель обновить и расширить сферу инженерного образования, привлекая талантливую молодежь и обновляя учебные программы в соответствии с потребностями рынка. Цель Инженерной академии — не просто повторить успех ИТ-сектора, но также сделать Эстонию лидером в области инженерии.

Как член руководящего совета Академии, я вижу значительные усилия и прогресс на всех этапах проекта. На первом этапе уже выделены средства высшим учебным заведениям с инженерными программами, где основным партнером выступает Таллиннский Технический Университет. Далее план включает поддержку среднего специального образования и, на заключительном этапе, кружков по интересам, инженерных ассоциаций и сообществ. Проект продлится до 2029 года, но мы ожидаем первые результаты уже в этом году: больше абитуриентов, выбирающих инженерные специальности, сокращение числа студентов, прерывающих обучение, и увеличение популярности инженерной сферы среди молодежи“, - резюмировал энергетик.

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