Сеэдер о приостановке избирательного права граждан России: мы потеряли много времени

Сеэдер и второй гость передачи Esimene stuudio на канале ETV – член Социал-демократической партии Евгений Осиновский – напомнили, что избирательное право нельзя приостановить без изменения Конституции.

„Но поскольку коалиция вписала в договор, что сделает это без изменения Конституции, то это является заявлением, которое не может быть выполнено“, – сказал Сеэдер, по словам которого „Отечество“ поддерживает не приостановку избирательного права русских, белорусских граждан и лиц без гражданства, а его окончательную отмену.

Сеэдер констатировал, что впустую было потрачено прискорбно много времени. По его словам, „Отечество“ уже несколько лет назад пыталось убедить социал-демократов и Партию реформ в том, что просто изменением закона приостановить избирательное право невозможно. Он отметил, что „Отечество“ готово пойти и по пути внесения поправок в Конституцию, если в Рийгикогу будет достаточно поддержки.

„Мы знаем, что это займет больше времени, и сегодня у нас практически нет времени, чтобы узаконить это до следующих муниципальных выборов. Теоретически это еще возможно, но это очень долгий процесс“, – признал Сеэдер.

Сеэдер читает, что приостановка избирательного права сильно укрепит безопасность Эстонии.

„Это мотивирует тех российских граждан, которые действительно хотят участвовать в организации общественной жизни в Эстонии, в организации жизни в своем самоуправлении. Взять эстонское гражданство, выучить эстонский язык, сдать экзамен на знание Конституции, интегрироваться в общество и получить право голоса в организации местной жизни – это как раз и есть мотивация. Я считаю, что это очень правильно и является признаком лояльности“, – высказал свою точку зрения Сеэдер.

В Эстонии проживает около 69 000 человек с российским или белорусским гражданством.

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