07.03.2024, 07:46
Министр постановил переименовать названную в честь советского летчика улицу - он мог быть причастен к бомбардировке Таллинна(10)
ФОТО: Delfi Meedia
Eesti Ekspress пишет, что названная в честь красноармейского летчика вскоре получит новое название.
В городе Муствеэ в Йыгевамаа есть улица имени Бенито Агирре. Улица получила название в честь советского летчика баскского происхождения, который во время Второй мировой войны совершил аварийную посадку на Чудском озере и застрелился, чтобы не попасть в плен к Омакайтсе.