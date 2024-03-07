Министр постановил переименовать названную в честь советского летчика улицу - он мог быть причастен к бомбардировке Таллинна

В городе Муствеэ в Йыгевамаа есть улица имени Бенито Агирре. Улица получила название в честь советского летчика баскского происхождения, который во время Второй мировой войны совершил аварийную посадку на Чудском озере и застрелился, чтобы не попасть в плен к Омакайтсе.