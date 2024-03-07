Новости Эстонии
07.03.2024, 07:46

Министр постановил переименовать названную в честь советского летчика улицу - он мог быть причастен к бомбардировке Таллинна

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ФОТО: Delfi Meedia

Eesti Ekspress пишет, что названная в честь красноармейского летчика вскоре получит новое название.

В городе Муствеэ в Йыгевамаа есть улица имени Бенито Агирре. Улица получила название в честь советского летчика баскского происхождения, который во время Второй мировой войны совершил аварийную посадку на Чудском озере и застрелился, чтобы не попасть в плен к Омакайтсе.

Предполагается, что он мог быть причастен к бомбардировке Таллинна.

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