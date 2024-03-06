Правительство закручивает гайки: планируется ввести дорожный налог для легковых машин с иностранными номерами

Продумываются различные меры, самая радикальная из них — налог за использование дорог для всех легковых автомобилей с иностранными номерами, которые въезжают в Эстонию. Закон о дорожном движении, регулирующий регистрацию автомобилей за границей, оставляет лазейку, позволяющую обойти его.