06.03.2024, 13:01
Правительство закручивает гайки: планируется ввести дорожный налог для легковых машин с иностранными номерами(20)
Налог придется платить уже при пересечении государственной границы.
ФОТО: | Delfi Meedia
С большой долей вероятности можно предположить, что после введения автомобильного налога автовладельцы начнут придумывать схемы уклонения от уплаты налога, например, станут регистрировать машины в какой-нибудь другой стране ЕС. Но правительство уже продумывает контрмеры, пишет издание Delfi Forte.