Новости Эстонии
06.03.2024, 13:01

Правительство закручивает гайки: планируется ввести дорожный налог для легковых машин с иностранными номерами

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Налог придется платить уже при пересечении государственной границы.
Aivar Pau
aivar.pau@delfi.ee
Согласно планам, на погранпункте Икла плату за использование дорог придется вносить и за легковые автомобили.
Согласно планам, на погранпункте Икла плату за использование дорог придется вносить и за легковые автомобили.
ФОТО: Kaspar Pokk | Delfi Meedia

С большой долей вероятности можно предположить, что после введения автомобильного налога автовладельцы начнут придумывать схемы уклонения от уплаты налога, например, станут регистрировать машины в какой-нибудь другой стране ЕС. Но правительство уже продумывает контрмеры, пишет издание Delfi Forte.

Продумываются различные меры, самая радикальная из них — налог за использование дорог для всех легковых автомобилей с иностранными номерами, которые въезжают в Эстонию. Закон о дорожном движении, регулирующий регистрацию автомобилей за границей, оставляет лазейку, позволяющую обойти его.

Закон довольно суров в том случае, если автомобиль или его прицеп принадлежат постоянно проживающему в Эстонии, получившему вид на жительство в Эстонии физическому лицу или зарегистрированному в Эстонии юридическому лицу.

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