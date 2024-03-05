ВИДЕО | Ляэнеметс: во вторник договоренностей по бюджету не достигли, у коалиционных партий разные подходы

Во вторник, 5 марта, правительство собралось в доме Стенбока, чтобы обсудить возможности заполнения бюджетной бреши в несколько сотен миллионов евро. Как сообщил порталу Delfi министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), сегодняшнее обсуждение было содержательным, но никаких договоренностей о том, как привести в порядок бюджеты 2025 и 2026 года, достигнуто не было.

„Видение было разным. Одним словом, потребуется время“, - сказал министр и заметил, что достижению договоренности всегда предшествует различие во взглядах у разных партий.

По словам Ляэнеметса, предложенное социал-демократами решение — это ступенчатый подоходный налог. „Другие партии придерживаются правых взглядов, они говорят, что нет, мы скорее должны урезать (расходы — ред.)“. Он отметил, что представители других партий ранее предлагали в СМИ, например, взять деньги из статей на науку или высшее образование.

Как сказал Ляэнеметс, много говорилось о сокращении расходов, чтобы заполнить бюджетную брешь, но, по его мнению, те позиции, где можно провести дополнительные сокращения, очень малы. „Ничего не поделать, когда вы живете в некотором смысле в такой ситуации с безопасностью, когда в Европе идет война, и это очень сильно нас касается, и тогда в такие моменты видно, как это всё отражается и в налоговой системе“.

Ляэнеметс сказал, что обсуждение продолжится не позднее чем через месяц, а окончательные решения будут приняты в конце августа — начале сентября.

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