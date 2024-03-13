Пропавшая пожилая женщина найдена мертвой на болоте

Сегодня в первой половине дня в Центр тревоги сообщили, что в волости Тапа на болоте найдено тело пожилой женщины. Полицейские на месте установили, что это пропавшая Юлийона, которую в последний раз видели 3 марта.

Нет оснований подозревать, что ее смерть наступила в результате преступления, и точную причину смерти выяснит экспертиза.

Напомним, 5 марта близкие сообщили полиции, что не могут связаться с Юлийоной, ее местонахождение неизвестно.

Сообщалось, что по своему состоянию здоровья женщина может испытать потерянность и неправильно воспринимать окружающее. Мобильного телефона у нее не было.

В среду, 6 марта, полицейские продолжили в Тапа и его окрестностях поиски Юлийоны, но в тот день она по-прежнему не была найдена.

„Я прошу местных жителей быть внимательными, и если кто-то увидит женщину, похожую на Юлийону, или вы видели ее где-то в прошедшие после воскресенья дни, сообщите об этом полиции. Кроме этого, я прошу жителей Тапа осмотреть свои подвалы, нежилые постройки и садовые участки, чтобы убедиться, что женщина не укрылась где-нибудь там“, - обратился тогда к местным жителям сотрудник полиции волости Тапа Александер Класберг.

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