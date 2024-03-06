На заметку! В марте бесплатную юридическую помощь можно получить в Пирита и Пыхья-Таллинне

В рамках юридической консультации можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

В этом году юридические консультации будут проводить специалисты Союза юристов Эстонии - нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках. Предварительной регистрации нет.

На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.

В первой половине 2024 года юридические консультации можно получить в следующее время:

12 марта с 9 до 13 часов в управе района Пирита (Клоостри теэ, 6)

21 марта с 9 до 14 в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13)

4 апреля с 13 до 18 часов в Социальном Центре района Кесклинн (Лийвалайа, 32)

18 апреля с 14 до 18 часов в Центре досуга Ыйсмяэ (Эхитаяте теэ, 109A/2)

16 мая с 9 до 13 часов в управе района Мустамяэ (Вильде теэ, 118)

30 мая с 9 до 14 часов в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54)

6 июня с 9 до 14 часов в управе района Кристийне (Металли, 5)

13 июня с 13 до 18 часов в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13)

Дополнительная информация на сайте: www.tallinn.ee/oigusnoustamine.

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